Christian Nodal besa en la boca a una fan abuelita en pleno concierto

México.

Un video de Christian Nodal besando a una fan en la boca está dándole la vuelta al internet. El intérprete de regional mexicano le propinó todo su cariño a una de sus seguidoras en medio de un show que ofreció en Monterrey.

Todo ocurrió el sábado 13 de junio en la Arena Monterrey, en donde el intérprete de ‘No te contaron mal’ llegó con su ‘Pa’l Cora Tour 2026’ y, como parte de sus dinámicas de convivencia con el público, se acercó a las gradas para saludar a los asistentes.