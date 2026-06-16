Muere Margaret Kerry, actriz que inspiró al personaje de Campanita en Peter Pan

Estados Unidos.

Fue el pasado 11 de junio que la diva estadounidense dio su último aliento. La noticia fue dada a conocer mediante la cuenta en Instagram de la página de los Archivos de Walt Disney . A fin de darle el último adiós a la famosa, la compañía le dedicó el siguiente mensaje:

La industria del cine se vistió de luto por la muerte de la actriz estadounidense Margaret Kerry . La estrella de Hollywood perdió la vida a los 97 años de edad y es recordado por su longeva carrera, además de que destaca un dato curioso: en ella está inspirado el personaje Campanita de la película “Peter Pan”.

“A través de sus memorables interpretaciones y su conexión y dedicación perdurables con los fans de Disney a lo largo de los años, Margaret ayudó a iluminar la magia de estos personajes atemporales ‘un poquito de polvo de hadas’”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Margaret Kerry, pero es recordada por sus aportaciones a la industria del entretenimiento y, sobre todo, del cine porque no sólo fue actriz, sino que también se desempeñó como bailarina, actriz de doblajes, doble de cámara y se desempeñó como productora de radio.



Como Disney destacó, la estrella de Hollywood inspiró y espació “un poquito de polvo de hadas”, que es la misión de Campanita en el País de nunca jamás, que es donde se desarrolla la historia de “Peter Pan”, película que es un clásico del cine infantil que se estrenó el 5 de febrero de 1953.

