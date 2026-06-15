Haley Amaya es nombrada Miss Grand Honduras Comunidad USA

El director de Miss Grand Honduras , Carlos Thomas Marroquín , y el subdirector, Mauricio Medina , anunciaron oficialmente el fin de semana, a través de un comunicado publicado en las redes sociales del certamen, la designación de Haley Amaya como Miss Grand Honduras Comunidad USA.

"Haley Jaylene Amaya, de 28 años, es una modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense. Desde muy joven, ha llevado sus raíces con orgullo, convirtiéndose en una ferviente promotora de la cultura centroamericana y la identidad de su comunidad", destaca el comunicado.

El documento agrega que Amaya cuenta con una destacada trayectoria en la moda y los medios de comunicación, colaborando con marcas internacionales y participando en eventos culturales y comunitarios tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

Asimismo, señala que es directora de Cultura Cinco Estrellas, una organización enfocada en fortalecer la identidad cultural y el desarrollo de jóvenes a través del arte y la educación. También fundó Model With Fibroids , una plataforma dedicada a generar conciencia sobre la salud femenina y brindar apoyo a mujeres en distintas partes del mundo.

“Apasionada por el bienestar, la cultura y el deporte, disfruta viajar, bailar folclore y conectarse con distintas comunidades, inspirando a otros a sentirse orgullosos de quiénes son y del impacto que pueden lograr”, añade el comunicado.

Tras el anuncio, Amaya compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. "Todavía no encuentro las palabras para agradecer tanto cariño. Este sueño no es solo mío, es de todos ustedes. Para Honduras. De cada persona que me ha apoyado, que ha creído en mí, que me ha impulsado a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles", expresó.

La nueva representante afirmó que su designación también simboliza a los hijos de inmigrantes hondureños que han crecido fuera del país sin perder el vínculo con sus raíces.

“Soy Haley Amaya, Miss Grand Honduras Comunidad USA. Y aunque llevo con orgullo la banda de Honduras , también represento a una generación entera: a los hijos de inmigrantes, al Departamento 19, a quienes crecieron fuera de su país pero siguen conectados a sus raíces, a quienes están redescubriendo su identidad y aprendiendo a sentirse orgullosos de quiénes son y de dónde vienen”, escribió.