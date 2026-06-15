¿Premonición? El último video de Lucas Vignale parecía una despedida

Buenos Aires, Argentina.

Lucas Vignale, director audiovisual y cineasta, fue una de las seis víctimas fatales del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro, donde fallecieron también el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El pasado sábado, el creativo había utilizado sus redes sociales para publicar un video con el Cristo Redentor de fondo.

Sin embargo, en la mañana del domingo 14 de junio, el medio del espectáculo se estremeció con la triste noticia del fallecimiento de Gaspi y Lucas Vignale. En los últimos años, el director ganó notoriedad dentro de la escena creativa local por su trabajo en videoclips, cortometrajes, documentales y, más recientemente, cine de autor.

En su cuenta de Instagram, Vignale posteó el sábado por la noche un video donde se lo ve a él en primer plano con el Cristo Redentor detrás. La escena se completó con el mensaje que dejó el joven de 28 años en la publicación: “#Dios”.

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Ante la noticia de su fallecimiento, muchos usuarios de las redes sociales relacionaron este clip con su trágico final. Otros comentaron que el video parecía una despedida de Lucas o que su alma presentía que pronto partiría de este mundo.

Horas antes, el director había compartido en sus historias de Instagram una foto de la reconocida estatua de Río de Janeiro por la noche, dando cuenta de que se encontraba filmando en ese reconocido lugar turístico.

Vignale también había publicado en su cuenta lo que se presume que es la última foto con vida de Gaspi, el reconocido youtuber argentino.

En la imagen se lo puede ver al joven caracterizado de su personaje, con su típico traje negro, corbata roja y su pelo engominado, tomando sol en una reposera con el mar de fondo. Ambos se encontraban creando contenido en la ciudad brasileña y ya habían trabajado juntos en el documental de Gaspi en La Velada de España.

Mira el video: