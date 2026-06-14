Luto por muerte de Lucas Vignale, director de videos de Bizarrap, Trueno y J Balvin

Río de Janeiro, Brasil

La trágica muerte de Lucas Vignale en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, provoca una profunda conmoción en la industria del entretenimiento digital, la música y el cine. Con apenas 28 años, el argentino había logrado consolidarse como una de las mentes más brillantes y prometedoras de la realización audiovisual contemporánea, destacando como director de videoclips, productor y cineasta. Lucas Vignale nació en Buenos Aires en 1997 y construyó su carrera tendiendo puentes entre el cine independiente y la estética de la música urbana.

Su sello visual quedó plasmado en producciones para las máximas figuras de la escena latina, entre ellos artistas de la talla de Bizarrap, J Balvin, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos. Su estilo combinaba con maestría los recursos cinematográficos tradicionales con las narrativas dinámicas del universo digital.

El cerebro detrás del fenómeno de 'Gaspi'

Más allá de la música, Vignale fue una pieza fundamental en el arrollador éxito del creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi. Unidos por una profunda amistad y una sólida sociedad laboral, Lucas estuvo a cargo de la dirección y producción de gran parte del material que catapultó al influencer en las redes sociales. Entre sus colaboraciones más destacadas para YouTube se encuentran el cortometraje La vuelta de Gaspi (2024) y el mediometraje Gaspi: Camino a la velada (2025). Juntos, ambos proyectos superaron los 17 millones de visualizaciones, convirtiéndose en verdaderos fenómenos de la plataforma.

La tragedia aérea golpeó con doble fuerza a la comunidad digital, ya que al momento del fatídico accidente de helicóptero, el director de cine viajaba junto al propio Gaspi, quien lamentablemente también perdió la vida. La colisión de las dos aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la capital carioca, dejó un saldo total de seis personas fallecidas.

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