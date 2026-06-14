Listado de fallecidos en choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil

La colisión de dos helicópteros este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales. En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

¿Quiénes son los fallecidos?

El famoso youtuber Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y el productor Lucas Vignale, ambos argentinos, figuran en el listado de pasajeros de uno de los helicópteros que chocó este domingo contra otro en Río de Janeiro. Además fallecieron el músico estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. El influencer español Ibai Llanos se anticipó y lamentó -en X- el fallecimiento de su amigo youtuber, al publicar el siguiente mensaje: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026