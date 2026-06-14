Al menos doce muertos tras accidente aéreo en Misuri, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Al menos doce personas fallecieron este domingo en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Misuri (Estados Unidos), según informó la Patrulla de Caminos del estado (MSHP, en inglés) en su perfil de X.

Los agentes del MSHP se encuentran en el lugar del accidente -cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la autopista Business Interstate 49- ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates.

"En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido", escribió la patrulla.