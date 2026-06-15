Aaron Mercury despide a Oliver Tree con emotivos mensajes en redes

Uno de los momentos que más conmovió a los seguidores fue una frase pronunciada por el propio Oliver Tree en el clip: “Gracias por recibirme en tu casa, te extrañaré”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer mexicano compartió un reel en el que recopiló diversos momentos que vivieron juntos durante los últimos meses. En el video aparecen ambos conviviendo, grabando contenido y disfrutando de distintas experiencias desde que comenzó su amistad.

Tras darse a conocer la muerte de Oliver Tree en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil, Aaron Mercury utilizó sus redes sociales para rendir homenaje a quien consideraba uno de sus amigos más cercanos.

La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios de usuarios que lamentaron el fallecimiento del cantante estadounidense. Aaron acompañó el video con un breve mensaje: “Te extrañaré, hermano ♥️”.

En una segunda publicación relacionada con el mismo video, expresó: "Este iba a ser un video con una intención humorística. Qué horrible que no pudo ser de esa manera, pero decidí hacerlo como homenaje y despedida a él. Te amo, hermano. Mi familia y mi casa seguirán siendo tuyas".

Posteriormente, el creador de contenido compartió otra publicación en la que aparece junto a Oliver Tree formando un corazón con las manos. En la descripción, Mercury dedicó un extenso mensaje en el que registró la conexión que se desarrolló en poco tiempo.

Acompañando la fotografía, escribió: “Para mi hermano Oliver: Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño, ya hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida.

En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara.

Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa.

Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, vaquero Descansa en paz, no te olvidaré...”