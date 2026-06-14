¡No todo fue correr! Música y baile animaron la Media Maratón

La música y el baile también fueron protagonistas en la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026. Desde las primeras horas de la madrugada, Banpaís animó el ambiente con una batucada y bailarines caracterizados con cabezones inspirados en figuras del fútbol mundial, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en alusión a la próxima temporada de la Copa del Mundo.
Los patrocinadores y aliados del evento también contribuyeron a la experiencia de los asistentes con activaciones dinámicas que combinaron entretenimiento y deporte. Estas actividades permitieron que el público disfrutara de una jornada más completa, más allá de la competencia atlética.
Como parte del calentamiento previo a la competencia, los animadores en tarima y corredores participantes bailaron al ritmo de reguetón y música electrónica.
Asimismo, una vez finalizada la carrera, los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales y bailaron al ritmo de la punta.
El ambiente musical contagió a todos los asistentes.
Estas imágenes son un pequeño ejemplo de cómo la media maratón del diario líder se convirtió en una verdadera fiesta deportiva.
Las damas fueron sin duda las más entusiastas en participar del baile.
Damas de todas las edades protagonizaron el ambiente festivo.
La animación se mantuvo constante durante toda la jornada, creando un ambiente festivo que acompañó tanto a los corredores como a sus familiares y amigos. Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
En las inmediaciones del Comisariato Los Andes la representación de la nuestra garífuna no podía faltar.
Runners, periodistas y espectadores aprovecharon su aporte musical para bailar al ritmo punta.
Frente a las instalaciones de Diario La Prensa, la banda de guerra del Instituto José Trinidad Reyes y sus palillonas también aportaron colorido, energía y ritmo a la jornada deportiva.
De esta manera, la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026 demostró que el deporte puede convertirse en un espacio de convivencia para toda la familia. La combinación de actividad física, música y entretenimiento transformó la competencia en una verdadera celebración ciudadana.
La combinación de actividad física, música y entretenimiento transformó la competencia en una verdadera celebración ciudadana.