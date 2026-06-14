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¡No todo fue correr! Música y baile animaron la Media Maratón

Batucada, baile, música electrónica, punta y bandas estudiantiles animaron la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 09:26 -
  • Cinthya Ortíz
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La música y el baile también fueron protagonistas en la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026. Desde las primeras horas de la madrugada, Banpaís animó el ambiente con una batucada y bailarines caracterizados con cabezones inspirados en figuras del fútbol mundial, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en alusión a la próxima temporada de la Copa del Mundo.

 Fotos La Prensa
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Los patrocinadores y aliados del evento también contribuyeron a la experiencia de los asistentes con activaciones dinámicas que combinaron entretenimiento y deporte. Estas actividades permitieron que el público disfrutara de una jornada más completa, más allá de la competencia atlética.
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Como parte del calentamiento previo a la competencia, los animadores en tarima y corredores participantes bailaron al ritmo de reguetón y música electrónica.

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Asimismo, una vez finalizada la carrera, los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales y bailaron al ritmo de la punta.
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El ambiente musical contagió a todos los asistentes.
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Estas imágenes son un pequeño ejemplo de cómo la media maratón del diario líder se convirtió en una verdadera fiesta deportiva.
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Las damas fueron sin duda las más entusiastas en participar del baile.
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Damas de todas las edades protagonizaron el ambiente festivo.
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La animación se mantuvo constante durante toda la jornada, creando un ambiente festivo que acompañó tanto a los corredores como a sus familiares y amigos. Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
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Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
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En las inmediaciones del Comisariato Los Andes la representación de la nuestra garífuna no podía faltar.
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Runners, periodistas y espectadores aprovecharon su aporte musical para bailar al ritmo punta.
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Frente a las instalaciones de Diario La Prensa, la banda de guerra del Instituto José Trinidad Reyes y sus palillonas también aportaron colorido, energía y ritmo a la jornada deportiva.
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De esta manera, la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026 demostró que el deporte puede convertirse en un espacio de convivencia para toda la familia. La combinación de actividad física, música y entretenimiento transformó la competencia en una verdadera celebración ciudadana.
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La combinación de actividad física, música y entretenimiento transformó la competencia en una verdadera celebración ciudadana.
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