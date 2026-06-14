¡No todo fue correr! Música y baile animaron la Media Maratón

La música y el baile también fueron protagonistas en la 50.ª Media Maratón La Prensa-Gatorade 2026. Desde las primeras horas de la madrugada, Banpaís animó el ambiente con una batucada y bailarines caracterizados con cabezones inspirados en figuras del fútbol mundial, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en alusión a la próxima temporada de la Copa del Mundo.