¿Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi? Los famosos que fallecieron en Brasil

El cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi fallecieron el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, según reportes difundidos por medios y autoridades citadas por la prensa local.La noticia ha generado conmoción entre seguidores de la música y las redes sociales debido a la popularidad que ambos alcanzaron en sus respectivos ámbitos.
Gaspi: el youtuber argentino que conquistó las redes con su humor irreverente:
Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, fue un youtuber, humorista e influencer argentino que se hizo conocido por sus entrevistas callejeras cargadas de humor ácido y preguntas provocadoras.
Nació el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires, Argentina, y desde muy joven comenzó a crear contenido para internet. Con el paso de los años logró construir una comunidad de más de dos millones de suscriptores en YouTube.
Su estilo irreverente lo convirtió en una figura viral en Latinoamérica y España, aunque también generó controversias y críticas por parte de algunos sectores.
Gaspi comenzó a publicar videos en 2015, inicialmente con contenido casero y blogs personales. Posteriormente encontró su sello distintivo en las entrevistas callejeras, formato que impulsó su crecimiento en plataformas digitales.
Su reconocimiento internacional aumentó tras participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde se enfrentó al streamer español Perxitaa.
También participó en el pódcast de Jordi Wild y presentó el documental Gaspi in Spain, que documentó su experiencia durante su estancia en España.
Oliver Tree: el artista que fusionó música, humor y espectáculo:
Oliver Tree Nickell, nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, fue un cantante, productor y compositor estadounidense conocido por su estilo visual extravagante y su propuesta artística poco convencional.
Oliver Tree: el artista que fusionó música, humor y espectáculo
Su carrera comenzó bajo el nombre artístico "Tree", con el que lanzó música independiente antes de firmar con Atlantic Records en 2017.
Tree alcanzó reconocimiento mundial con canciones como Life Goes On y Miss You, esta última impulsada por un remix junto al DJ alemán Robin Schulz.
Su álbum debut, Ugly Is Beautiful (2020), ingresó al Billboard 200 y consolidó su presencia en la escena internacional.
Posteriormente publicó los álbumes Cowboy Tears (2022), Alone in a Crowd (2023) y Love You Madly Hate You Badly (2026).
Oliver Tree destacó por combinar música, comedia y elementos teatrales en sus presentaciones. Su imagen, caracterizada por vestimenta llamativa y cortes de cabello extravagantes, se convirtió en una parte esencial de su identidad artística.
A lo largo de su carrera colaboró con artistas como David Guetta, Marshmello, Skrillex, Tyler, the Creator, Frank Ocean, Little Big y KSI.
La tragedia en Brasil:
Según los reportes disponibles, ambos habrían fallecido en una colisión entre dos helicópteros ocurrida en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.
Entre las víctimas también figurarían el director audiovisual Lucas Vignale, el productor musical Lucas Brito Chaves y los pilotos involucrados en el accidente.
Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.
Fotografía cedida este 14 de junio por Roberta Durço que captó a una persona al observar un fragmento de uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en el aire, en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil).