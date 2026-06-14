Pablo Lyle no pudo despedirse de su padre tras negarle el permiso humanitario

El actor mexicano Pablo Lyle atraviesa un momento de profundo dolor tras la caída de su padre, Jorge Lyle, ocurrido el 13 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. Debido a que cumple condena en una prisión de Florida, Estados Unidos, no pudo asistir al velorio ni al entierro, ya que las autoridades le negaron un permiso humanitario para viajar.

Jorge Lyle, de 77 años, murió en Mazatlán tras un deterioro acelerado de salud provocado por una caída en el centro de cuidados especializados donde residía.

El padre del actor llevaba años enfrentando el Alzheimer , enfermedad que lo mantenía atención bajo constante.

El actor cumple condena en Florida, Estados Unidos, por el caso de homicidio involuntario ocurrido en 2019 tras un altercado vial.

Desde días anteriores, su familia solicitaba un permiso humanitario para que pudiera despedirse de su padre, pero la petición fue rechazada.

La imposibilidad de despedirse

Lyle no pudo viajar a México ni estar presente en el velorio y entierro de su padre, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores han expresado mensajes de solidaridad.​​​​​​

Los hermanos y demás familiares sí estuvieron en Mazatlán acompañando a Jorge Lyle en sus últimos días. La ausencia de Pablo fue uno de los aspectos más comentados en medios y plataformas digitales.

De acuerdo con el periodista Raúl Gutiérrez, la noticia fue confirmada a través de redes sociales, generando impacto inmediato en la opinión pública.

Por su parte, la periodista Inés Moreno había mencionado previamente la posibilidad de un permiso especial, aunque finalmente no se concretó.

Trayectoria de Pablo Lyle

Pablo Lyle, conocido por su participación en telenovelas y en la serie de Netflix Yankee, era considerado una de las promesas de la actuación mexicana antes de su proceso judicial.

Su carrera quedó marcada por el caso legal que lo mantiene privado de libertad.

El cuerpo de Jorge Lyle fue velado en Mazatlán, Sinaloa, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. La ausencia del actor marcó el momento y acentuó la carga emocional del evento.

Debate sobre permisos humanitarios

Los expertos señalan que el sistema penitenciario estadounidense contempla permisos en casos extraordinarios, aunque no son automáticos y dependen de múltiples factores.

En este caso, las autoridades decidieron no concederlo. Miles de mensajes de apoyo se difundieron en plataformas digitales, destacando la dificultad de no poder despedirse de un familiar cercano debido a una situación de privación de libertad.

La situación también reavivó el debate sobre la aplicación humanitaria dentro del sistema judicial.