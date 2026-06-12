Katy Perry, LISA y Anitta protagonizan la tercera apertura del Mundial en USA

Con un despliegue estelar que reúne a figuras como Katy Perry , Michael Bublé y la superestrella surcoreana LISA , Estados Unidos y Canadá inauguran este viernes una histórica Copa del Mundo , celebrada bajo un formato inédito de tres países anfitriones y con expectativas de alcanzar cifras récord de audiencia.
El espectáculo en territorio canadiense se realiza en el Toronto Stadium, a partir de las 11:30 am, con una ceremonia de apertura de aproximadamente 13 minutos, una duración similar a la del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
El evento ha sido encabezado por Michael Bublé junto con artistas reconocidos como Alanis Morissette , Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.
Tras la ceremonia, la selección de Canadá debutará en el torneo frente a Bosnia y Herzegovina a las 15:00 hora local (19:00 GMT), 1:00 pm de la tarde en Honduras, en el inicio de la actividad del Grupo B.
Celebración en Los Ángeles
Posteriormente, la celebración se trasladará a Los Ángeles, California, con un cartel internacional liderado por Katy Perry , LISA y la brasileña Anitta. También participarán el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.
Una vez concluido el concierto de apertura, previsto para las 5:30 pm hora de Honduras, para la selección de Estados Unidos se enfrentará a Paraguay a partir de las 18:00 hora local (07:00 pm en Honduras).
Para ver los eventos desde Honduras , puedes sintonizarlos a través de los canales autorizados, como Deportes TVC , Tigo Sports , o mediante plataformas de streaming y televisión por suscripción (como Disney+ o DSports ).
La Copa del Mundo de 2026 marca un precedente al convertirse en la primera edición organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, Canadá y México.
La competencia comenzó el miércoles con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, acompañada por un espectáculo musical encabezado por la cantante colombiana Shakira .
También participaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda y Lila Downs; las agrupaciones Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean; el colombiano J Balvin; y la artista sudafricana Tyla.
La final del torneo está programada para el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y, según la información difundida, contará con la participación de Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS.