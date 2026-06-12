Katy Perry, LISA y Anitta protagonizan la tercera apertura del Mundial en USA

Los Ángeles (EE.UU.)

Con un despliegue estelar que reúne a figuras como Katy Perry , Michael Bublé y la superestrella surcoreana LISA , Estados Unidos y Canadá inauguran este viernes una histórica Copa del Mundo , celebrada bajo un formato inédito de tres países anfitriones y con expectativas de alcanzar cifras récord de audiencia.

El espectáculo en territorio canadiense se realiza en el Toronto Stadium, a partir de las 11:30 am, con una ceremonia de apertura de aproximadamente 13 minutos, una duración similar a la del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El evento ha sido encabezado por Michael Bublé junto con artistas reconocidos como Alanis Morissette , Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras la ceremonia, la selección de Canadá debutará en el torneo frente a Bosnia y Herzegovina a las 15:00 hora local (19:00 GMT), 1:00 pm de la tarde en Honduras, en el inicio de la actividad del Grupo B.