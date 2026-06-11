Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026 y destaca la “unión del fútbol”

Ciudad de México.

La actriz mexicana Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio de Ciudad de México, conocido como Azteca, con un discurso en el que destacó la “unión del fútbol”.

“Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, afirmó la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

La productora aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".

Minutos después de su mensaje, Salma Hayek posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México, país que por tercera vez es sede de este evento deportivo, esta vez junto a EE.UU. y Canadá.