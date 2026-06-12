La nueva canción de Olivia Rodrigo alimenta especulaciones sobre una ruptura

La letra de “Cigarette Smoke”, de Olivia Rodrigo, parece reflejar el proceso de una ruptura amorosa y ha generado especulaciones entre los seguidores de la artista sobre una posible referencia a su relación con Louis Partridge .

El álbum 'You seem pretty sad for a girl so in love' (Pareces bastante triste para una chica tan enamorada) es el nuevo disco de Olivia Rodrigo ha sido estrenado este 12 de junio con trece canciones y la producción de Dan Nigro. Este trabajo, el tercero de su carrera, promete ser el más experimental hasta la fecha y aspira a convertirse en un nuevo hito para la cantante estadounidense, que acumula más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El nuevo álbum comienza con la cantante enamorado de un Géminis y concluye con ella procesando el desamor tras una separación. La última canción del disco, “Cigarette Smoke”, presenta una reflexión sobre una historia de amor y la adaptación a la vida después de una ruptura.

En la letra, Rodrigo expresa arrepentimiento y tristeza. En el estribillo canta: “Devuélveme mi tiempo y te devolveré tu corazón / Pensé que interpretábamos a la pareja perfecta / Hasta que ya no quisiste el papel”.

Rodrigo y el actor británico Louis Partridge fueron vinculados sentimentalmente durante los últimos años y se convirtieron en una de las parejas jóvenes más comentadas por sus seguidores.

La cantante también aborda conflictos dentro de la relación en la segunda estrofa: “Algunas noches pueden ser / Tan jodidamente solitarias / Pero es mejor que rogarte que me defiendas, cariño”. En el preestribillo añade: “Te lamento / Y lo que dejé pasar / Te guardo rencor / Por ponerte de su lado”.

Anteriormente, en la tercera canción del álbum, “Honeybee”, Rodrigo canta sobre su amor por quien entonces era su pareja y su esperanza en el futuro: “Y espero no volver a ver nunca cómo es tu cara cuando te vayas / Una cara que juro que podría pasar toda mi vida conociéndola / Brindo por la esperanza”.

En la sexta canción, “My Way”, se centra en otra mujer que intenta acercarse a él, pidiéndole que se aparte: “Ahora te interpones en mi camino / No te vayas, vete a donde no perteneces”. Por su parte, en la undécima canción, “Less”, reflexiona sobre el momento en que todo terminó y canta en el estribillo final: “Si amarme significa decir: 'Cariño, creo que este es el final' / Supongo que / Ojalá, ojalá, ojalá me amaras menos”.