La nueva canción de Olivia Rodrigo alimenta especulaciones sobre una ruptura

La letra de “Cigarette Smoke”, de Olivia Rodrigo, parece reflejar el proceso de una ruptura amorosa y ha generado especulaciones entre los seguidores de la artista sobre una posible referencia a su relación con Louis Partridge .
El álbum 'You seem pretty sad for a girl so in love' (Pareces bastante triste para una chica tan enamorada) es el nuevo disco de Olivia Rodrigo ha sido estrenado este 12 de junio con trece canciones y la producción de Dan Nigro. Este trabajo, el tercero de su carrera, promete ser el más experimental hasta la fecha y aspira a convertirse en un nuevo hito para la cantante estadounidense, que acumula más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify.
El nuevo álbum comienza con la cantante enamorado de un Géminis y concluye con ella procesando el desamor tras una separación. La última canción del disco, “Cigarette Smoke”, presenta una reflexión sobre una historia de amor y la adaptación a la vida después de una ruptura.
En la letra, Rodrigo expresa arrepentimiento y tristeza. En el estribillo canta: “Devuélveme mi tiempo y te devolveré tu corazón / Pensé que interpretábamos a la pareja perfecta / Hasta que ya no quisiste el papel”.
Rodrigo y el actor británico Louis Partridge fueron vinculados sentimentalmente durante los últimos años y se convirtieron en una de las parejas jóvenes más comentadas por sus seguidores.
La cantante también aborda conflictos dentro de la relación en la segunda estrofa: “Algunas noches pueden ser / Tan jodidamente solitarias / Pero es mejor que rogarte que me defiendas, cariño”. En el preestribillo añade: “Te lamento / Y lo que dejé pasar / Te guardo rencor / Por ponerte de su lado”.
Anteriormente, en la tercera canción del álbum, “Honeybee”, Rodrigo canta sobre su amor por quien entonces era su pareja y su esperanza en el futuro: “Y espero no volver a ver nunca cómo es tu cara cuando te vayas / Una cara que juro que podría pasar toda mi vida conociéndola / Brindo por la esperanza”.
En la sexta canción, “My Way”, se centra en otra mujer que intenta acercarse a él, pidiéndole que se aparte: “Ahora te interpones en mi camino / No te vayas, vete a donde no perteneces”. Por su parte, en la undécima canción, “Less”, reflexiona sobre el momento en que todo terminó y canta en el estribillo final: “Si amarme significa decir: 'Cariño, creo que este es el final' / Supongo que / Ojalá, ojalá, ojalá me amaras menos”.
Rumores sobre Louis Partridge
Antes del lanzamiento del álbum, Rodrigo alimentó las especulaciones de que algunas canciones podrían estar inspiradas en su relación con Partridge, con quien fue relacionada sentimentalmente desde octubre de 2023.
En diciembre de 2025 surgieron rumores sobre una posible ruptura. Sin embargo, la artista nunca confirmó públicamente la relación. A principios de este mes, declaró a Dazed que el único lugar donde sus seguidores pueden encontrar respuestas es en su música.
“Quiero decir, nunca hablo de mi vida personal en entrevistas ni en ningún foro público, así que supongo que la gente recurre a la música para sacar conclusiones”, dijo. “Pero, ya sabes, al fin y al cabo, solo es una canción”.
Durante esa entrevista también explicó que la inspiración del álbum provino de su primera relación adulta, aparentemente una experiencia que marcó su proceso creativo.
“Se trata de descubrir cómo es el amor romántico en la vida real”, explicó. “He tenido relaciones antes que fueron muy emocionantes y turbulentas, como suele ocurrir en la adolescencia, pero esta era la primera vez que estaba en una relación seria, de esas de ‘mujer adulta’. Y cuando estás en una relación íntima, te pones frente a un espejo y te muestra aspectos de ti misma que normalmente nunca verías. Fue una fuente inagotable de inspiración, algo que sigo explorando”.
La canción “Cigarette Smoke” retrata las primeras etapas de una ruptura, cuando las emociones aún están en proceso de ser comprendidas y asimiladas.
Rodrigo también habló con Dazed sobre el desamor y aseguró que sus rupturas más recientes han sido más fáciles de superar, aunque reconoce que esa percepción podría cambiar con el tiempo.
“No sé, pregúntame dentro de dos años y tal vez haya pasado por la peor ruptura amorosa de mi vida”, bromeó.
Y añadió: “Pero siento que una ruptura amorosa nunca será tan mala como cuando tenía 17 años. Esa ruptura que tuve a los 17... ¡Dios mío, nada volverá a ser tan duro! ¡Ojalá! Quizás estoy siendo muy ingenua. Pero siento que con cualquier tipo de rechazo —ya sea amoroso, laboral, de amistad o lo que sea— me lo tomo menos a pecho a medida que envejezco. Conforme creces y tienes más experiencias, empieza a parecer normal”.
Aun así, “Cigarette Smoke” se presenta como una reflexión honesta sobre el arrepentimiento y la pérdida tras el final de una relación.