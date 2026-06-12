¡Baile y romanticismo!: así se vivió el show de El Flaco y Conjunto Primavera

San Pedro Sula.

La música regional mexicana se apoderó de Expocentro la noche del jueves, 11 de junio, durante una velada inolvidable protagonizada por Luis Ángel "El Flaco" y Conjunto Primavera, quienes reunieron a cientos de fanáticos en el marco de la Feria Juniana 2026. El espectáculo, producido por JP Entertainment, se extendió por cuatro horas cargadas de emociones, baile y nostalgia.

Desde tempranas horas de la noche, los asistentes comenzaron a llegar al recinto luciendo atuendos vaqueros que dieron un ambiente auténtico al evento. Sombreros, botas y camisas a cuadros se convirtieron en parte del escenario mientras el público esperaba con entusiasmo el inicio del concierto.

Por su parte, las bellas damas optaron por un estilo sensual, siempre con botas y sombreros, pero siguiendo las actuales tendencias con cinturones grandes, escotes y mini faldas, luciendo su belleza en su máximo esplendor.

Antes de subir al escenario, los integrantes de Conjunto Primavera compartieron un espacio con los medios de comunicación durante una conferencia de prensa exclusiva.

En el encuentro agradecieron el cariño que han recibido del público hondureño a lo largo de los años y destacaron la importancia de las nuevas generaciones que continúan escuchando su música.

El concierto arrancó puntualmente a las 10:00 de la noche con la aparición en escena de El Flaco, quien, desde los primeros acordes dejó claro que sería una jornada llena de energía.

Los asistentes cantaron cada tema con entusiasmo, convirtiendo el recinto en un enorme coro que acompañó a los artistas durante toda la noche.

El Flaco conectó rápidamente con el público gracias a su carisma y cercanía. Además de interpretar sus éxitos, sorprendió a los asistentes con varios covers de canciones muy populares que fueron recibidos con una ovación y cantados a todo pulmón.

El Flaco rindió homenaje a Marco Antonio Solís, Grupo Firme, Juan Gabriel, Vicente Fernández y otras grandes estrellas de México.

Por su parte, Conjunto Primavera hizo un recorrido por algunos de los éxitos más emblemáticos de su trayectoria. La agrupación aprovechó para agradecer especialmente a la juventud que mantiene vigente su legado musical, recordando que sus inicios se remontan a la década de los años 70.