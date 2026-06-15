El relato de los dos sobrevivientes del accidente donde murieron Oliver Tree y Gaspi

El productor y DJ brasileño Víctor Wao (Victor WAO) y el influencer Thiago Alcántara (Iae Break) se salvaron de la tragedia tras decidir, en el último momento, no abordar las aeronaves involucradas en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Según relataron en sus redes sociales, Wao optó por viajar por tierra debido a un presentimiento, mientras que Alcántara tenía otro compromiso. Ambos utilizaron sus plataformas para expresar su conmoción, despedir a sus amigos y ofrecer colaboración a las autoridades y familiares de las víctimas. WAO compartió varias publicaciones dedicadas a su amigo Lucas Frota y manifestó su impotencia ante la tragedia. "Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano", escribió el productor brasileño.

El mensaje fue publicado junto a una fotografía en la que ambos aparecen trabajando en un estudio junto a Oliver Tree , cantante estadounidense que también figura entre las víctimas del accidente. "No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!", agregó WAO. Según indicó el productor, el grupo planeaba viajar a Angra dos Reis, una ciudad ubicada a unos 150 kilómetros de Río de Janeiro, donde presuntamente los artistas desarrollaban proyectos en conjunto. Posteriormente, WAO compartió una historia en Instagram en la que republicó un video grabado por un medio brasileño. En las imágenes se le observa de espaldas mientras recibe la confirmación de los fallecimientos y rompe en llanto. El video tuvo amplia repercusión en redes sociales, lo que llevó al productor a volver a pronunciarse sobre la muerte de su amigo. "Sentí una profunda impotencia, y esa es la peor sensación que existe. No dejo de pensar si pude haber hecho algo para evitarlo, y me pregunto: ¿por qué tú, hermano? Si alguien en este mundo merecía vivir una vida larga y plena, eras tú", expresó. Y añadió: "Me siento sin fuerzas al saber que ya no podré estar a tu lado para ayudarte a alcanzar tu sueño, ¡que sin duda habrías logrado! Eras una persona que iluminaba a todos, alegre, humilde, amable y siempre dispuesta a ayudar. Lo siento mucho, hermano. Honraré tus planos, nuestra música y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo, Lucas". FOTOGALERÍA: "Absoluta desgracia": allegados a Gaspi y Vignale lamentan tragedia aérea en Río de Janeiro

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