La actriz Anne Schedeen, la madre de “Alf”, fallece a los 77 años

La actriz Anne Schedeen, conocida por interpretar a la matriarca Kate Tanner en la popular serie cómica de finales de los años ochenta Alf, ha fallecido a los 77 años, según anunció su familia a través de Facebook.

En la publicación, sus familiares destacaron su personalidad y legado artístico. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señaló.

"Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", continuaba el mensaje publicado en redes sociales.

La familia añadió: "Pero como ella decía: 'Siempre estoy contigo'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor".

El agente de la actriz, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó la caída. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", dijo, según informó The Hollywood Reporter (THR).

En las publicaciones difundidas en redes sociales no se ha revelado la causa ni la fecha exacta de la muerte.

Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

Antes de su participación en Alf, obtuvo papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

Schedeen interpretó a Kate Tanner en la comedia sobre un extraterrestre que llega a vivir con una familia suburbana en California. La serie se emitió entre septiembre de 1986 y marzo de 1990 y dio lugar a producciones derivadas, incluida una serie animada, según THR.

La actriz recordó en una entrevista con la revista PEOPLE que trabajar en la serie fue una experiencia “técnicamente complicada”, debido a que las grabaciones eran lentas, calurosas y exigentes. Según explicó, un episodio de 30 minutos podía requerir entre 20 y 25 horas de rodaje.

También señaló que algunos miembros del elenco tenían personalidades difíciles, lo que contribuyó a un ambiente de trabajo complejo, descrito posteriormente como una “familia disfuncional”, de acuerdo con THR.