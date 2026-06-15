Oliver Tree y Dr. Simi: la colaboración que fortaleció su vínculo con México

La relación entre el músico estadounidense Oliver Tree, el influencer mexicano Aaron Mercury y el personaje icónico Dr. Simi se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados en México durante 2026.

Lo que comenzó como una interacción casual en redes sociales evolucionó en una colaboración que rápidamente captó la atención del público digital y generó un alto nivel de viralidad.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el evento Supernova Génesis 2026, donde Oliver Tree apareció junto a Aaron Mercury en una de las presentaciones más comentadas del espectáculo.

En esa ocasión, el cantante interpretó en vivo su éxito “Miss You” mientras acompañaba la entrada del influencer al ring, generando una fuerte reacción entre los asistentes y en redes sociales.

La escena se viralizó rápidamente y llevó a que usuarios comenzaran a preguntarse cómo se había formado la conexión entre ambos personajes del mundo del entretenimiento.

Según las versiones difundidas, el vínculo inicial habría surgido a principios de 2026 mediante interacciones en redes sociales, principalmente a través de mensajes directos.

De acuerdo con esta versión, Aaron Mercury habría contactado a Oliver Tree por Instagram para invitarlo a participar en el evento, dando inicio a una colaboración que luego se consolidó públicamente.

Posteriormente, la dinámica se amplió con la incorporación del Dr. Simi, personaje emblemático en México, tras declaraciones en las que Oliver Tree manifestó admiración por el ícono cultural.