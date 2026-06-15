Oliver Tree y Dr. Simi: la colaboración que fortaleció su vínculo con México

La relación entre el músico estadounidense Oliver Tree, el influencer mexicano Aaron Mercury y el personaje icónico Dr. Simi se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados en México durante 2026.
Lo que comenzó como una interacción casual en redes sociales evolucionó en una colaboración que rápidamente captó la atención del público digital y generó un alto nivel de viralidad.
Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el evento Supernova Génesis 2026, donde Oliver Tree apareció junto a Aaron Mercury en una de las presentaciones más comentadas del espectáculo.
En esa ocasión, el cantante interpretó en vivo su éxito “Miss You” mientras acompañaba la entrada del influencer al ring, generando una fuerte reacción entre los asistentes y en redes sociales.
La escena se viralizó rápidamente y llevó a que usuarios comenzaran a preguntarse cómo se había formado la conexión entre ambos personajes del mundo del entretenimiento.
Según las versiones difundidas, el vínculo inicial habría surgido a principios de 2026 mediante interacciones en redes sociales, principalmente a través de mensajes directos.
De acuerdo con esta versión, Aaron Mercury habría contactado a Oliver Tree por Instagram para invitarlo a participar en el evento, dando inicio a una colaboración que luego se consolidó públicamente.
Posteriormente, la dinámica se amplió con la incorporación del Dr. Simi, personaje emblemático en México, tras declaraciones en las que Oliver Tree manifestó admiración por el ícono cultural.
El propio cantante llegó a expresar en redes sociales que conocer y colaborar con el Dr. Simi era un sueño personal. En Instagram escribió: “Doctor Simi va a abrir mi show en CDMX este sábado. Nunca me pongo nervioso con famosos... excepto con Doctor Simi”.
Como parte de esta relación, ambos grabaron contenido viral en las calles de la Ciudad de México al ritmo de “Miss You”, donde el Dr. Simi cambió su bata blanca por un look urbano con sudadera y audífonos. Oliver Tree lo describió como su “ídolo”.
El 30 de mayo de 2026, Oliver Tree cumplió uno de sus objetivos más comentados al compartir escenario con el Dr. Simi en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.
Durante el concierto, que formó parte de su gira Love You Madly Hate You Badly: World's First World Tour, el cantante invitó al personaje a abrir el espectáculo y afirmó que era un momento que recordaría “por el resto de su vida”.
FOTOGALERÍA: Aaron Mercury y Oliver Tree: así nació una amistad viral en internet
Las interacciones entre los tres se fortalecieron con el paso del tiempo, impulsadas por la creatividad de los contenidos y la respuesta del público en plataformas digitales.
Lo que inicialmente parecía una estrategia puntual de colaboración terminó consolidándose como una relación mediática con fuerte impacto cultural y viralidad sostenida.
Tras la muerte de Oliver Tree en junio de 2026, el Dr. Simi publicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Lo que empezó como una colaboración inesperada se volvió una amistad de las más especiales... Te llevas una parte del corazón de México”.
Hoy, la conexión entre Oliver Tree, Aaron Mercury y el Dr. Simi es recordada como un ejemplo de cómo la música, el entretenimiento digital y un ícono popular pueden converger en un fenómeno cultural de gran alcance.