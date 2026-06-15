Aaron Mercury y Oliver Tree: así nació una amistad viral en internet

La amistad entre el influencer mexicano Aaron Mercury y el cantante estadounidense Oliver Tree se convirtió en una de las más virales del entorno digital en 2026, destacando por su presencia constante en redes sociales y su impacto entre millones de seguidores.
Uno de los momentos más comentados fue su participación en el evento Supernova Génesis 2026, donde Oliver Tree apareció durante la entrada de Aaron Mercury al ring, generando gran impacto entre los asistentes.
En esa presentación, el cantante interpretó su tema “Miss You”, mientras el influencer realizaba su entrada, lo que provocó que la escena se viralizara rápidamente en redes sociales.
El nivel de cercanía entre ambos llamó la atención del público, que comenzó a cuestionar cómo se había formado la relación entre un artista internacional y un creador de contenido mexicano.
Según la versión de Aaron Mercury, el primer contacto ocurrió a través de Instagram, cuando decidió enviar un mensaje directo al cantante para invitarlo a participar en Supernova Génesis.
“La forma en que conseguí que Oliver Tree me acompañara en la entrada fue porque le mandé un DM en Instagram, me contestó, le encantó la idea y luego hicimos una videollamada y dio como resultado uno de los momentos con más aura de Supernova”, contó Aaron Mercury.
El influencer afirmó que Oliver Tree respondió positivamente a la propuesta y que posteriormente ambos realizaron una videollamada para coordinar la colaboración, la cual terminó convirtiéndose en un momento destacado del evento.
Sin embargo, Oliver Tree ofreció una versión distinta sobre su origen de amistad, asegurando en una entrevista que conocía a Aaron desde hace aproximadamente diez años.
“Es mi hermano, lo conocí hace 10 años en un parque acuático. Yo iba en un tobogán y salí volando, no vi que había alguien debajo y le caí encima. Básicamente lo golpeé tan fuerte que su ojo se salió de la cuenca”, relató entre risas .El músico aseguró que ambos terminaron hospitalizados y que desde entonces nació una amistad inquebrantable.“Después ambos pasamos alrededor de una semana en el hospital”, dijo.
La historia de ambos volvió a tomar relevancia tras la muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo ocurrido en Brasil, hecho que generó amplia cobertura internacional y reacciones en redes sociales.
Más allá de las distintas versiones sobre su origen, la relación entre ambos se fortaleció con el tiempo mediante viajes y múltiples contenidos con Aaron Mercury, consolidando la percepción de una amistad cercana y mediática.
De acuerdo con informes preliminares, el cantante falleció en una colisión entre dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Entre las víctimas identificadas se encontraban el propio Oliver Tree, el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, así como los productores audiovisuales Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.