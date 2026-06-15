Aaron Mercury y Oliver Tree: así nació una amistad viral en internet

“Es mi hermano, lo conocí hace 10 años en un parque acuático. Yo iba en un tobogán y salí volando, no vi que había alguien debajo y le caí encima. Básicamente lo golpeé tan fuerte que su ojo se salió de la cuenca”, relató entre risas .El músico aseguró que ambos terminaron hospitalizados y que desde entonces nació una amistad inquebrantable.“Después ambos pasamos alrededor de una semana en el hospital”, dijo.