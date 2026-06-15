"El Día de la Revelación", la película más vista en cines el fin de semana

Estados Unidos.

El Día de la Revelación, de Steven Spielberg, se estrenó en gran medida como se esperaba y recaudó 92.9 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana.

Eso fue suficiente para darle a Spielberg, de 79 años, quien concibió la historia de la película, su mejor fin de semana de estreno para una cinta original, sin ajustar por inflación.

Spielberg es el padre del taquillazo moderno. Pero El Día de la Revelación, estrenada por Universal Pictures, es su primera película veraniega en 10 años. Y se estrenó en un mundo cinematográfico muy distinto del que alguna vez recibió a Tiburón y Parque Jurásico.

Su competencia más cercana fue el éxito indie de terror Obsesión, dirigido por el youtuber y ahora cineasta Curry Barker, quien tiene 50 años menos que Spielberg.

"Funcionó de manera muy, muy uniforme en todo Estados Unidos y Canadá", comentó Jim Orr, jefe de distribución de Universal. "No se percibió como una película de grandes mercados costeros. Conectó con todo el mundo".