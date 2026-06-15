"El Día de la Revelación", la película más vista en cines el fin de semana

El Día de la Revelación, de Steven Spielberg, se estrenó en gran medida como se esperaba y recaudó 92.9 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana.
Eso fue suficiente para darle a Spielberg, de 79 años, quien concibió la historia de la película, su mejor fin de semana de estreno para una cinta original, sin ajustar por inflación.
Spielberg es el padre del taquillazo moderno. Pero El Día de la Revelación, estrenada por Universal Pictures, es su primera película veraniega en 10 años. Y se estrenó en un mundo cinematográfico muy distinto del que alguna vez recibió a Tiburón y Parque Jurásico.
Su competencia más cercana fue el éxito indie de terror Obsesión, dirigido por el youtuber y ahora cineasta Curry Barker, quien tiene 50 años menos que Spielberg.
"Funcionó de manera muy, muy uniforme en todo Estados Unidos y Canadá", comentó Jim Orr, jefe de distribución de Universal. "No se percibió como una película de grandes mercados costeros. Conectó con todo el mundo".
@ibarrechejavier Me gustó, pero no me enloqueció como pensé que lo haría. Aún así no deja de ser una película de Spielberg y ese señor no falla. #disclosureday #cine #spielberg ♬ Sci-fi ambient with a desolate and lonely atmosphere(1418505) - harryfaoki
Después de que la Generación Z impulsó la asistencia al cine durante las últimas semanas con Obsesión, ahora un público ligeramente mayor impulsó el interés por El Día de la Revelación. Aproximadamente el 41 por ciento de los espectadores tenía 45 años o más.
Y aunque es un buen comienzo, El Día de la Revelación, como la mayoría de las películas originales, dependerá de una fuerte permanencia para tener éxito. Las reseñas (80 por ciento positivas en Rotten Tomatoes) han sido sólidas, aunque la respuesta del público no fue abrumadora. La película obtuvo una "B" en CinemaScore.
"Ha arrancado con solidez", opinó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak. "Veamos cómo se comporta en las próximas semanas. Si se mantiene como lo han hecho algunas de estas otras películas, como Proyecto Fin del Mundo, Michael, Obsesión, estará en buena forma. La capacidad de mantenerse ha sido el pan de cada día de este año y de este verano".
Mientras tanto, la sensación de Obsesión continúa. Aunque originalmente se estrenó con 17.2 millones de dólares, el lanzamiento de Focus Features ha superado esa cifra cuatro fines de semana consecutivos. Lo hizo de nuevo este fin de semana, al recaudar 19 millones de dólares en taquillas para llevar su acumulado en Norteamérica a 188.3 millones y su total mundial a 286.5 millones.
@la.cinescopia Mi reseña SIN SPOILERS de la nueva peliculaza Steven Spielberg 👽🛸🤍 ¿Qué opinaron ustedes? Los leoo👀 . . . . #disclosureday #stevenspielberg #cine #estreno #peliculasrecomendadas ♬ sonido original - La Cinescopia
Con un costo de producción inferior a 1 millón de dólares, Obsesión figura entre los estrenos más rentables que se recuerdan en tiempos recientes. Focus la adquirió por 15 millones de dólares.
La película líder del fin de semana pasado, Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, cayó al tercer lugar con 14.5 millones de dólares. El estreno de Paramount Pictures, la sexta entrega de la franquicia de parodias de terror, se desplomó con fuerza respecto a su fin de semana de estreno, con una caída del 73 por ciento.