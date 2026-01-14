Emely Alemán, la bella Miss Grand Honduras 2026

"Este año ha sido un año lleno de crecimiento, lágrimas y amor. Tomé este desafío para explorar una parte de mí que soñaba con salir. Con el corazón lleno, determinación y pasión, fui capaz de encontrar mi verdadero yo. Fui bendecido no solo por asumir este desafío, sino por abrazarlo. Sin embargo, nada hubiera sido posible o mejor sin este increíble grupo de mujeres, patrocinadores, entrenadores y organización", escribió la joven tras su participación en el certamen.