Emely Alemán, la bella Miss Grand Honduras 2026

Honduras tiene nueva reina de belleza para participar en el Miss Grand International 2026, el cual tendrá la 14ª edición en octubre de 2026 en India. Donde la actual reina, Emma Tiglao de Filipinas —ganadora del título en 2025— coronará oficialmente a su sucesora al finalizar la competencia.
Este formato sigue la tradición de celebrar actividades previas —como sesiones de prensa, eventos culturales, presentaciones de talentos y competencias preliminares de traje típico y gala— antes de la noche final. El certamen promueve la paz mundial, la representación cultural y el empoderamiento de mujeres jóvenes.
La noticia de la coronación de Emely como Miss Grand Honduras fue compartida por la página de Miss Grand Honduras: "Con gran orgullo y alegría, hoy les presentamos a nuestra flamante reina dorada, @emelycaf, quien encarna la elegancia, la gracia y el espíritu de esta nueva era de Miss Grand Honduras".
"Estas fotografías capturan no solo su belleza, sino también su compromiso y carisma, cualidades que estamos seguros inspirarán a toda Honduras y más allá. Acompáñenos en este emocionante comienzo, celebrando a Emily como la embajadora de nuestros valores y sueños".
Alemán se dio a conocer por su destacada participación en Miss Grand USA 2025, certamen en el que logró posicionarse dentro del Top 5, demostrando que la elegancia acompañada de un propósito claro puede abrir grandes oportunidades en el ámbito de los concursos de belleza.
En cada una de sus presentaciones dejó en evidencia no solo su imagen, sino también su liderazgo y su compromiso con la comunidad latina. Fuera de las pasarelas, Alemán ha desarrollado una sólida trayectoria como empresaria y referente social. Su marca personal, junto a sus iniciativas de empoderamiento femenino, reflejan su influencia y vocación de servicio.
De igual manera, la coronación de Emely representa un momento significativo para Honduras en Miss Grand International, certamen en el que el país ha tenido participaciones esporádicas desde 2013.
Organizaciones locales confían en que, gracias a su experiencia y visión, la nueva soberana proyectará una imagen firme y auténtica, reafirmando que la belleza hondureña también se distingue por su talento y capacidad de liderazgo.
"Este año ha sido un año lleno de crecimiento, lágrimas y amor. Tomé este desafío para explorar una parte de mí que soñaba con salir. Con el corazón lleno, determinación y pasión, fui capaz de encontrar mi verdadero yo. Fui bendecido no solo por asumir este desafío, sino por abrazarlo. Sin embargo, nada hubiera sido posible o mejor sin este increíble grupo de mujeres, patrocinadores, entrenadores y organización", escribió la joven tras su participación en el certamen.
"Para @officialmissgrandusa gracias por tener una oportunidad en una chica sin experiencia pero grandes sueños;A la clase 2025, gracias por ser las mujeres increíbles que sois. Me enseñaste que la hermandad es real y es algo de lo que podemos enorgullecernos", continuó expresando.
"Este 2026, traigo las lecciones del 2025 con aún más amor y energía. ¡Mi viaje como modelo a seguir para el empoderamiento de la mujer y el impacto social no ha comenzado!", finalizó la bella jovencita.