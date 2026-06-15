Menudo celebra 50 años con gira por USA, México y Puerto Rico

San Juan

La agrupación musical puertorriqueña Menudo, considerada un fenómeno musical mundial, anunció este lunes la celebración de sus 50 años de historia con una gira que reunirá a siete de sus exintegrantes en Estados Unidos, México y Puerto Rico.

En la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, los antiguos miembros René Farrait (1979-1982), Roy Rosselló (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) regresaron a los escenarios para conmemorar el legado del grupo.

Según un comunicado, esta primera gira oficial de reunión de Menudo “rendirá homenaje al legado de 50 años del grupo ya su impacto duradero en generaciones de fanáticos, la música latina y la cultura pop”.

Durante la gira Menudo 50 Aniversario, los seguidores tendrán la oportunidad de revivir la denominada Menudomanía con la interpretación de éxitos como Súbete a mi moto, Claridad y Quiero ser.

El recorrido incluirá presentaciones en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, además de Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico.

Más que un espectáculo musical, la gira es, según la nota de prensa, “una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia”.

La gira comenzará el próximo 10 de octubre en el YouTube Theatre de Los Ángeles y concluirá el 12 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan.

Desde su debut en 1977, Menudo, inicialmente una agrupación infantil, se convirtió en un fenómeno global al lanzar cerca de 30 álbumes en varios idiomas, obtener nominaciones al Grammy y realizar giras con entradas agotadas en distintas partes del mundo.

La banda contó con numerosos integrantes a lo largo de su historia. Entre ellos, Ricky Martin fue quien alcanzó mayor proyección internacional tras su salida de la agrupación.