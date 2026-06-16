¡Ya olvidó a Taylor Swift! Joe Alwyn es captado muy cariñoso con Sarah Pidgeon

Estados Unidos.

¡Una nueva historia de amor!

El exnovio de Taylor Swift, Joe Alwyn, y la actriz Sarah Pidgeon disfrutaron de una cita muy cariñosa en Nueva York el fin de semana.

El actor inglés, de 35 años, y la actriz de "Love Story", de 29, fueron vistos besándose y abrazándose en Brooklyn el sábado, según fotos exclusivas de Page Six.

La pareja paseó por la ciudad abrazados, disfrutando de bebidas mientras sonreían, reían y charlaban.

La cita duró varias horas, desde el amanecer hasta el anochecer.

Pidgeon lució una camiseta blanca de tirantes, jeans y bailarinas negras, mientras que Alwyn optó por un look informal con una camiseta negra, jeans y zapatillas negras.

Esta parece ser la segunda vez que la pareja aparece junta en público, ya que recientemente surgieron rumores en redes sociales sobre una supuesta salida en el barrio de Fort Greene, en Brooklyn, el miércoles pasado.