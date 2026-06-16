Drake Bell enfrenta denuncia por presunta extorsión

México.

Cuando parecía que Drake Bell había encontrado tranquilidad en México luego de una serie de polémicas acusaciones en Estados Unidos, todo indica que el cantante enfrentaría un nuevo proceso legal por presunta extorsión. De acuerdo con los primeros informes, su exmánager, Aitor García, presentó ante las autoridades capitalinas una denuncia por la que se abrió una investigación en la que se involucra a la novia del cantante, Ela Vidal.

El protagonista de la serie de televisión “Drake & Josh” ha expresado en más de una ocasión el motivo por el que decidió vivir en México, y es que en su país natal, Estados Unidos, enfrentó un fuerte rechazo por parte de la industria luego de haber gozado de gran fama en los 2000. Esto debido a las acusaciones en su contra por las que se vio envuelto en críticas provocando que el público le diera la espalda.

De acuerdo con los documentos a los que habría tenido acceso la revista TVyNovelas, el empresario español Aitor García presentó una denuncia contra Drake Bell ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la Ciudad de México por presunta extorsión. Esto luego de que fuera señalado de haber tenido un romance con la novia del cantante, Ela Vidal, poniendo en duda la paternidad del hijo que espera.