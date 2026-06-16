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Bonnie Tyler sale del coma inducido, pero sigue "muy mal" y cancela conciertos

Aunque su condición ha mejorado, el proceso de recuperación es lento, asegura el equipo de trabajo de la artista de 74 años, Bonnie Tyler

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 10:44 -
  • Agencia EFE
Bonnie Tyler sale del coma inducido, pero sigue muy mal y cancela conciertos

La cantante y compositora británica Bonnie Tyler durante un concierto.

 EFE/ Moncho Fuentes
Lisboa, Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) "ya no está en coma", pero sigue "muy mal" y permanece en cuidados intensivos en un hospital en Portugal, por lo que ha decidido cancelar los espectáculos que tenía previstos para los próximos meses, informó su equipo.

En un comunicado publicado en su web oficial en las últimas horas, precisaron que, "aunque su condición ha mejorado, el proceso es lento" y los médicos consideran que "llevará tiempo" su total recuperación.

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Por este motivo, anunciaron que va a "cancelar o en la medida de lo posible posponer hasta el próximo año" todos los espectáculos que tenía previstos para este verano.

"Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto. Por el momento, tenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse", añadió su equipo.

En la nota pidieron disculpas a los fans de la cantante y a los socios promotores "por la decepción que esto pueda causar", pero confiaron en que les puedan acompañar "en estas difíciles circunstancias".

"Esperamos veros el próximo año. Queremos agradecer a todos las numerosas muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie y queremos decirles que ella está al tanto de sus buenos deseos y los agradece enormemente", indicaron.

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Tyler, de 74 años, fue ingresada a comienzos de mayo en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal.

Nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

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Agencia EFE
Agencia EFE
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