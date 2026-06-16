Tom Holland confirma que se casó con Zendaya: "Encontré a mi alma gemela"

Estados Unidos.

Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya en un nuevo reportaje de portada de la revista Esquire, al afirmar que sus familiares "estaban presentes" en su boda.

Las especulaciones sobre si los actores y coprotagonistas de "Spider-Man" se habían casado oficialmente han sido constantes desde enero, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, declaró en la alfombra roja de los Globos de Oro que su boda "ya se había celebrado" y que "era totalmente cierto".

La revelación de Roach causó revuelo en las redes sociales y dio lugar a la viralización de fotos generadas por IA de Zendaya con un vestido de novia y otras imágenes falsas que mostraban la supuesta boda. Zendaya no confirmó su matrimonio con Holland durante la gira de prensa de "The Drama" a principios de este año, pero sí habló sobre las fotos generadas por IA.

“Estaba por ahí, en mi vida cotidiana, y la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’. Y yo les respondía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’”, le contó Zendaya a Jimmy Kimmel en marzo, añadiendo que “muchas personas” de su entorno también se dejaron engañar por las fotos generadas por IA y se enfadaron por no haber recibido una invitación.

En una entrevista para Esquire, en su nuevo reportaje de portada, Holland comentó que le pareció gracioso todo el revuelo en torno a las fotos de boda generadas por IA. Cuando en la entrevista con Esquire se le preguntó a Holland si tuvo que enviar mensajes a sus familiares sobre esas fotos con IA, el actor respondió: “No, porque estaban todos allí”.