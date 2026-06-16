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Fanáticos de Oliver Tree convocan a homenaje en su memoria

Oliver Tree perdió la vida el pasado domingo 14 de junio a los 32 años de edad como resultado de un choque entre dos helicópteros

Fanáticos de Oliver Tree convocan a homenaje en su memoria

El fallecido cantante Oliver Tree.
México.

Fanáticos mexicanos lanzaron una convocatoria en redes sociales para llevar a cabo una convivencia y homenaje en memoria del cantante estadounidense Oliver Tree, quien perdió la vida el pasado domingo 14 de junio a los 32 años de edad como resultado de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, en Brasil.

A través de un post compartido en el grupo de Facebook Fans de Oliver Tree hicieron un llamado a todas y todos aquellos que quieran sumarse al homenaje que planea realizarse el próximo sábado 20 de junio en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida en la publicación, el homenaje a Oliver Tree en Monumento a la Revolución se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de la tarde.

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Durante la también convivencia se llevarán a cabo diversas actividades dedicadas a rendir tributo y conmemorar la vida y carrera del interprete de éxitos como "Life Goes On" y "Miss You".

Asimismo, se invita a las y los asistentes a llevar su nota, dibujo, cartel, flores y freebies (pulseras, stickers, photocards o llaveros para regalar e intercambiar) con temática del artista en lo que promete ser una emotiva despedida para el músico que en diversas ocasiones expresó su gran amor por México.

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Redacción La Prensa
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