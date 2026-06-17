Tyra Banks demanda a Netflix por difamación

Estados Unidos.

Tyra Banks presentó una demanda por difamación contra Netflix, al asegurar que el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model manipuló sus declaraciones para construir una imagen falsa de ella ante millones de espectadores.

La supermodelo, empresaria y creadora de America’s Next Top Model afirmó que aceptó participar en la producción porque quería hablar abiertamente sobre el legado del reality show, incluidos sus aciertos y errores.

Sin embargo, señaló que, de las más de tres horas y media de entrevista que concedió, apenas se utilizaron 16 minutos, eliminando el contexto de varias respuestas.

De acuerdo con la demanda, la edición del documental llevaría a los espectadores a creer que Tyra Banks, de 52 años, permitió que la concursante Shandi Sullivan fuera víctima de una agresión sexual durante las grabaciones y que posteriormente explotó el incidente para generar audiencia.

La estrella californiana rechazó esa versión y sostuvo que se trata de una narrativa “completamente fabricada”.