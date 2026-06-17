Tyra Banks demanda a Netflix por difamación

Tyra Banks presentó una demanda por difamación contra Netflix, al asegurar que el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model manipuló sus declaraciones para construir una imagen falsa de ella ante millones de espectadores.
La supermodelo, empresaria y creadora de America’s Next Top Model afirmó que aceptó participar en la producción porque quería hablar abiertamente sobre el legado del reality show, incluidos sus aciertos y errores.
Sin embargo, señaló que, de las más de tres horas y media de entrevista que concedió, apenas se utilizaron 16 minutos, eliminando el contexto de varias respuestas.
De acuerdo con la demanda, la edición del documental llevaría a los espectadores a creer que Tyra Banks, de 52 años, permitió que la concursante Shandi Sullivan fuera víctima de una agresión sexual durante las grabaciones y que posteriormente explotó el incidente para generar audiencia.
La estrella californiana rechazó esa versión y sostuvo que se trata de una narrativa “completamente fabricada”.
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🔴 Tyra Banks presentó una demanda contra Netflix tras señalar que el documental Reality Check: America's Next Top Model alteró el contexto de sus declaraciones mediante la edición. La empresaria sostiene que el resultado perjudicó su imagen y busca una compensación legal. ⚖️ #ExcélsiorDigital #TyraBanks #Netflix♬ sonido original - Periódico Excélsior
Sus abogados afirmaron a Variety que Netflix transmitió dicha versión a una audiencia global de millones de personas.
Sullivan aseguró en el documental que la producción no la protegió tras un presunto abuso ocurrido durante una grabación en Italia.
Banks sostiene que nunca tuvo control sobre esas decisiones y que sus respuestas fueron distorsionadas.
La modelo solicita una compensación económica por daños a su reputación, afectaciones emocionales y oportunidades profesionales perdidas.
Hasta el momento, Netflix no ha emitido una respuesta pública.