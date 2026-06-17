¡De la actuación a la docencia! Cate Blanchett será profesora de teatro en la Universidad de Oxford

Londres, Inglaterra.

La actriz australiana afincada en el Reino Unido Cate Blanchett ha sido nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford, en el sureste de Inglaterra, donde enseñará el próximo curso, ha informado el centro educativo.

Como titular de la cátedra Cameron Mackintosh, con sede en el Saint Catherine's College, en el año académico 2026-27, la galardonada intérprete "participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria en general", según un comunicado.

La universidad destaca que, además de su carrera cinematográfica, la actriz fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company de Australia entre 2008 y 2013, donde impulsó "nuevas producciones e iniciativas de sostenibilidad".

Su trabajo en el escenario ha incluido producciones dirigidas por Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell y Thomas Ostermeier, mientras que su labor en el cine ha sido reconocida con dos premios Óscar, cuatro BAFTA y cuatro Globos de Oro, entre otros. Al anunciarse su nombramiento, Blanchett afirmó que "el arte derriba las fronteras y los límites de la imaginación".