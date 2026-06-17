Jeremy Clarkson revela que fue diagnosticado con cáncer de próstata

El presentador y periodista británico Jeremy Clarkson, conocido por su trabajo en “Top Gear”, reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

La noticia fue dada a conocer durante un episodio de la serie documental “Clarkson's Farm”, estrenado el miércoles 17 de junio.

"Desaparecí la semana pasada y me hicieron una biopsia. Es cáncer, agresivo, pero está en una fase muy temprana", dijo Clarkson, de 66 años, durante una conversación con Kaleb Cooper y Charlie Ireland en el programa.

Por el momento, no se ha informado cuándo fueron grabadas las imágenes ni la fecha exacta en la que recibió el diagnóstico.

Antes del estreno de los dos últimos episodios de la temporada, Clarkson compartió un video en su cuenta de Instagram en el que advirtió que los capítulos serían particularmente difíciles de ver.

“Son noticias tristes”, afirmó el presentador. “En 'Clarkson's Farm' solemos intentar que el programa sea bucólico, encantador y alegre, pero los dos episodios que se estrenan esta noche no tienen nada de eso”.

La revelación generó atención entre sus seguidores, especialmente porque Clarkson ha mantenido una presencia constante en la televisión británica durante las últimas décadas.

Antes de su trabajo en “Clarkson's Farm”, presentó el popular programa automovilístico de la BBC “Top Gear” junto a Richard Hammond y James May hasta marzo de 2015.

Clarkson también ha desarrollado una amplia trayectoria como periodista y presentador de televisión, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión británica.