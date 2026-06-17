Rapero Mystikal es condenado a 20 años de prisión

El rapero Mystikal, quien recibió varias nominaciones a los premios Grammy a principios de la década de 2000, fue condenado a 20 años de prisión por violar a una mujer en su residencia de Luisiana en 2022.

Mystikal, cuyo nombre real es Michael Lawrence Tyler, se declaró culpable en marzo de un cargo de violación en tercer grado, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión. El acuerdo alcanzado con la fiscalía redujo la acusación inicial de violación en primer grado, que podía derivar en una condena de cadena perpetua.

Días antes de la audiencia de sentencia celebrada el martes, el artista solicitó a un juez retirar su declaración de culpabilidad, argumentando que “no había tenido la oportunidad suficiente para considerar plenamente las consecuencias”, según informó WBRZ, afiliada de CNN.

Antes de que se dictara la sentencia, la víctima compareció ante el tribunal y pidió que se impusiera la pena máxima. De acuerdo con WBRZ, la mujer afirmó que el rapero la golpeó, la estranguló, le arrancó las trenzas y la violó en su vivienda de Prairieville, ubicada a unos 29 kilómetros de Baton Rouge, Luisiana.

“Si yo te hiciera eso, merecería la pena máxima”, respondió Mystikal, según reportó la cadena local. El abogado del artista no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mystikal permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel de la parroquia de Ascension desde su arresto en 2022.

El rapero alcanzó notoriedad nacional durante la década de 1990 y es conocido por el éxito de 2000 “Shake Ya Ass”, nominado a un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rap Solista.

En 2003, se declaró culpable de agresión sexual y fue condenado a seis años de prisión. Ese mismo año recibió nominaciones a los premios Grammy en las categorías de Mejor Álbum de Rap por Tarantula y Mejor Interpretación Masculina de Rap Solista por el sencillo Bouncin' Back (Bumpin' Me Against the Wall).