Confirman la muerte de la mamá de Kimberly y Steff Loaiza

México.

La muerte de Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, se confirmó este 18 de junio en Mazatlán tras una estancia prolongada en terapia intensiva.

El periodista Felipe Osuna, especializado en espectáculos, dio a conocer que los restos mortales de la señora Martínez ya son velados en una funeraria del puerto. Los servicios funerarios se llevan a cabo en un entorno privado, como solicitó la familia, y sin acceso al público ni a los medios.

En una transmisión en redes sociales, Osuna relató: “Esta noche ya se velan los restos mortales de la señora Mary Martínez de Loaiza aquí en Mazatlán. Por respeto a la señora y a su familia, no les diré el lugar en el que está llevándose a cabo el velorio, que se está desarrollando en completa privacidad por petición expresa de sus familiares”. El periodista añadió que recibió la confirmación de una fuente de salud minutos antes de comunicar la noticia.