Confirman la muerte de la mamá de Kimberly y Steff Loaiza

La muerte de Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, se confirmó este 18 de junio en Mazatlán tras una estancia prolongada en terapia intensiva.
El periodista Felipe Osuna, especializado en espectáculos, dio a conocer que los restos mortales de la señora Martínez ya son velados en una funeraria del puerto. Los servicios funerarios se llevan a cabo en un entorno privado, como solicitó la familia, y sin acceso al público ni a los medios.
En una transmisión en redes sociales, Osuna relató: “Esta noche ya se velan los restos mortales de la señora Mary Martínez de Loaiza aquí en Mazatlán. Por respeto a la señora y a su familia, no les diré el lugar en el que está llevándose a cabo el velorio, que se está desarrollando en completa privacidad por petición expresa de sus familiares”. El periodista añadió que recibió la confirmación de una fuente de salud minutos antes de comunicar la noticia.
La señora Mary Martínez permaneció hospitalizada durante varios meses debido a complicaciones derivadas de la diabetes, según reportes de medios locales como El Sol de Mazatlán.
El deterioro de su salud implicó intervenciones médicas de especialistas y una estancia prolongada en terapia intensiva. Durante este periodo, la familia enfrentó una deuda hospitalaria que motivó la solicitud de apoyo económico a través de redes sociales y plataformas digitales.
Hasta el cierre de esta nota, Kimberly y Steff Loaiza no han emitido ninguna postura pública respecto al fallecimiento de su madre. La ausencia de mensajes o publicaciones contrasta con la visibilidad habitual que mantienen en redes sociales acerca de su vida personal y familiar. Esta decisión de silencio se interpreta como una medida para resguardar el proceso de duelo y evitar la exposición mediática en un momento de crisis.