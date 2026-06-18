Las polémicas que surgieron durante la hospitalización de Mary Martínez

La prolongada hospitalización de Mary Martínez, madre de las influencers Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, generó una fuerte controversia familiar y una amplia conversación en redes sociales. Las críticas se centraron en los elevados gastos médicos, la presunta ausencia de Kimberly Loaiza durante parte del proceso y la participación de la cantante Kenia Os.

Entre los temas que generaron mayor atención pública destacan los siguientes:

Hospitalización por complicaciones de salud

Mary Martínez fue ingresada de emergencia a un hospital en Mazatlán, Sinaloa, debido a una severa infección que habría derivado en abscesos y múltiples intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con la información difundida públicamente, también requirió intubación y atención en terapia intensiva.

FOTOGALERÍA: ¿De qué murió la mamá de Kimberly y Steff Loaiza?

Señalamientos sobre apoyo familiar

Durante el proceso médico, Steff Loaiza compartió en distintas ocasiones información sobre el estado de salud de su madre y promovió iniciativas para ayudar a cubrir los gastos derivados del tratamiento.

La situación provocó críticas en redes sociales hacia Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes fueron objeto de comentarios por parte de usuarios que cuestionaron su participación durante la emergencia familiar. Asimismo, Steff Loaiza manifestó públicamente diferencias familiares y realizó señalamientos relacionados con la relación entre su hermana y su cuñado.

Informes sobre apoyo económico de Kenia Os

La controversia aumentó tras difundirse versiones que aseguraban que la cantante Kenia Os habría realizado una aportación económica para contribuir a los gastos médicos de Mary Martínez. Diversas publicaciones señalaron que el monto habría sido de 1.5 millones de pesos.

Esta noticia causó imparto en el medio del espectáculo por los conflictos personales y laborales que hubo entre Kenia Os y Kimberly Loaiza..