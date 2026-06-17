Reportan fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kimberly y Steff Loaiza

Mary Martínez, madre de las creadoras de contenido Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, habría fallecido este martes 17 de junio tras permanecer varios meses hospitalizada por complicaciones de salud asociadas a la diabetes, según reportó el diario El Sol de Mazatlán.

De acuerdo con el medio, información difundida por personas cercanas a la familia señala que el estado de salud de Martínez se agravó progresivamente durante las últimas semanas, por lo que recibió atención médica especializada con el objetivo de estabilizar su condición.

Hasta el momento, ni Kimberly Loaiza ni Steff Loaiza se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los informes sobre el presunto fallecimiento de su madre.

Meses de complicaciones médicas

En abril, familiares de Mary Martínez informaron que presentaron síntomas que inicialmente parecían una influenza. Posteriormente, desarrollaron abscesos que se infectaron y requirieron hospitalización de emergencia, según informó Milenio.

Steff Loaiza explicó entonces que su madre fue ingresada debido a una infección grave que derivó en abscesos y otras complicaciones médicas, de acuerdo con información publicada por El Universal.

El cuadro clínico requirió atención especializada y permanencia en terapia intensiva. Excélsior informó que la hospitalización derivó de una emergencia médica que obligó a la intervención de especialistas.

Durante el proceso, familiares y allegados señalaron que los gastos hospitalarios aumentan considerablemente debido a la duración del tratamiento y los procedimientos médicos requeridos.

Según diversos informes de prensa, el deterioro de la salud de Mary Martínez obligó a que fuera intubada. Pese a los esfuerzos médicos y al acompañamiento de sus familiares, los informes difundidos este 17 de junio indican que habría fallecido.