Sergio Corona y María Victoria: testigos de todos los Mundiales

Mientras millones de personas han presenciado apenas unos cuantos Mundiales de fútbol a lo largo de su vida, Sergio Corona puede presumir una singular marca: ha estado vivo durante todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, desde Uruguay 1930 hasta el torneo que se celebrará en 2026.

En medio de la expectativa por el Mundial 2026, un dato sobre el actor y comediante mexicano se volvió viral entre aficionados al fútbol y seguidores de la televisión. Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Corona ha sido contemporáneo de las 23 Copas del Mundo disputadas hasta la fecha.

Con una trayectoria que supera las siete décadas, Sergio Corona es una de las figuras más reconocidas y longevas del espectáculo mexicano. Ha participado en cine, teatro y televisión, y está ampliamente identificado por su personaje de Don Tomás en Como Dice el Dicho. También formó parte de producciones como Hogar Dulce Hogar, La Carabina de Ambrosio, Cosas de Casados ​​y diversas películas de la Época de Oro del cine mexicano.

Cuando se disputó la primera Copa del Mundo en Uruguay, en 1930, el actor tenía apenas un año de edad. Desde entonces ha sido testigo de la evolución del torneo, de la aparición de grandes figuras del fútbol mundial y de los cambios que han marcado la historia de este deporte.