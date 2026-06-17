Sergio Corona y María Victoria: testigos de todos los Mundiales

Mientras millones de personas han presenciado apenas unos cuantos Mundiales de fútbol a lo largo de su vida, Sergio Corona puede presumir una singular marca: ha estado vivo durante todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, desde Uruguay 1930 hasta el torneo que se celebrará en 2026.
En medio de la expectativa por el Mundial 2026, un dato sobre el actor y comediante mexicano se volvió viral entre aficionados al fútbol y seguidores de la televisión. Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Corona ha sido contemporáneo de las 23 Copas del Mundo disputadas hasta la fecha.
Con una trayectoria que supera las siete décadas, Sergio Corona es una de las figuras más reconocidas y longevas del espectáculo mexicano. Ha participado en cine, teatro y televisión, y está ampliamente identificado por su personaje de Don Tomás en Como Dice el Dicho. También formó parte de producciones como Hogar Dulce Hogar, La Carabina de Ambrosio, Cosas de Casados y diversas películas de la Época de Oro del cine mexicano.
Cuando se disputó la primera Copa del Mundo en Uruguay, en 1930, el actor tenía apenas un año de edad. Desde entonces ha sido testigo de la evolución del torneo, de la aparición de grandes figuras del fútbol mundial y de los cambios que han marcado la historia de este deporte.
El recorrido mundialista de Sergio Corona
Para el primer mundial de Fútbol realizado en Uruguay en 1930, Sergio Corona tenía 1 año. En Italia 1934, 5 años ;Francia 1938, 9 años; Brasil 1950, 21 años; Suiza 1954, 25 años; Suecia 1958, 29 años; Chile 1962, 33 años; Inglaterra 1966, 37 años; México 1970, 41 años; Alemania Federal 1974; 45 años; Argentina 1978, 49 años; España 1982, 53 años;México 1986, 57 años; Italia 1990, 61 años; Estados Unidos 1994, 65 años; Francia 1998, 69 años; Corea del Sur y Japón 2002, 73 años; Alemania 2006, 77 años; Sudáfrica 2010, 81 años; Brasil 2014, 85 años; Rusia 2018, 89 años: Catar 2022, 93 años; Mundial 2026 97 años.
El dato ha llamado la atención porque Sergio Corona no solo ha vivido cada Mundial, sino también gran parte de la historia contemporánea de México y de la industria televisiva nacional. Durante su vida ha sido testigo de distintas generaciones de futbolistas, desde las primeras estrellas del torneo hasta figuras como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
María Victoria también ha vivido todas las Copas del Mundo
La actriz y cantante María Victoria, nacida en 1927, también forma parte del reducido grupo de personas que han vivido todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930.
Reconocida por su trayectoria artística y su influencia en la cultura popular mexicana, María Victoria ha sido contemporánea de cada Mundial disputado y continúa siendo una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.