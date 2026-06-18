¿De qué murió la mamá de Kimberly y Steff Loaiza?

La señora Mary Martínez, madre de las influencers Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, falleció tras permanecer hospitalizada durante aproximadamente seis meses debido a graves complicaciones derivadas de la diabetes. Reportes preliminares no oficiales señalan que el deceso pudo haber ocurrido a causa de un infarto.
La salud de la madre de las creadoras de contenido se había deteriorado desde principios de 2026, situación que incluso la llevó a ser intubada y permanecer en terapia intensiva.
Sin embargo, hasta el momento, ni Kimberly Loaiza ni Steff Loaiza han emitido un comunicado oficial para confirmar la noticia o detallar la causa exacta de su fallecimiento.
De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, Mary Martínez habría fallecido en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde permaneció hospitalizada durante gran parte de este año.
Algunas versiones apuntan a que la causa de muerte habría sido un infarto; no obstante, esta información tampoco ha sido corroborada por familiares ni representantes cercanos.
El estado de salud de la madre de las influencers se convirtió en tema de interés público desde principios de 2026, cuando Steff Loaiza informó que había sido ingresada de emergencia debido a una severa infección que derivó en múltiples complicaciones médicas.
Mary Martínez siempre mantuvo bajo perfil desde que sus hijas se hicieron influencers, aunque era conocida entre los fans de Kimberly y Stefanny por sus apariciones en fotografías familiares en redes sociales.
Mary Martínez (cuyo nombre completo era María Guadalupe Martínez Robledo) mantuvo un perfil muy discreto enfocado en su vida privada, por lo que no se le conocía una profesión pública.
Tuvo tres hijos: las influencers y cantantes Kimberly Loaiza y Stefanny (Steff) Loaiza, además de su hermano Carlos Loaiza.
A lo largo de la carrera de sus hijas, doña Mary se dedicó principalmente a su familia, manteniendo su vida alejada de los reflectores y las redes sociales.