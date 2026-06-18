Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, acusado de fraude millonario

Ciudad de México.

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, fue vinculado a proceso por una denuncia relacionada con el delito de fraude, situación ante la cual el productor de televisión respondió públicamente.

A través de un video y un comunicado difundidos en redes sociales, Tovar defendió su postura y aseguró que continuará enfrentando el proceso legal.

Señaló que el caso deriva de su decisión de defender sus derechos como autor y productor, luego de más de dos años de intentar resolver el conflicto mediante el diálogo y, posteriormente, por la vía civil.

El productor sostuvo que exigir el reconocimiento de derechos de autor no debe ser motivo de persecución ni de criminalización, y afirmó que confía en las instituciones para que los hechos sean aclarados conforme avance el procedimiento.

De acuerdo con la información difundida, la denuncia habría sido presentada por una televisora nacional y estaría relacionada con presuntas irregularidades en acuerdos profesionales.