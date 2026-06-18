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Andrés Tovar rompe el silencio sobre su conflicto legal

Andrés Tovar, productor y esposo de la actriz Maite Perroni, dio su versión de los hechos sobre el escándalo legal en el que ha estado inmerso en los últimos días.

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 10:51 -
  • Redacción web
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Andrés Tovar rompió el silencio sobre el conflicto legal que mantiene desde hace varios años con Imagen Television, empresa para la que trabajó, y aclaró que su demanda civil no busca obtener un pago millonario, como se ha especulado recientemente, sino el reconocimiento de derechos relacionados con miles de horas de contenido que produjo.
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En entrevista para Ventaneando, el productor y esposo de Maite Perroni explicó que el conflicto comenzó hace cuatro años, después de intentar sin éxito resolver la situación de manera amistosa.
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“Este conflicto lleva cuatro años. O sea, yo inicié una demanda civil en contra de ellos, una vez que transcurrieron dos años en los cuales yo intenté arreglar las cosas con ellos mediante el diálogo y no fue posible”, explicó Tovar.
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De acuerdo con Tovar, la controversia gira en torno a más de 6 mil 300 horas de televisión que produjo y por las cuales asegura que no ha recibido el pago correspondiente. Además, afirma que tampoco se le reconoce como productor ni como autor de dichos proyectos.
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El creador televisivo aprovechó para desmentir las versiones que circulan en redes sociales sobre la supuesta cantidad que estaría reclamando. “Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira”.
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Tras la presentación de la demanda civil, la empresa respondió con una denuncia penal en su contra por presunta falsedad de declaraciones y supuesto fraude procesal. Sin embargo, Andrés Tovar sostiene que los señalamientos carecen de fundamento y que cuenta con las pruebas necesarias para demostrarlo.
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“Ellos lo que dicen o lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y pues no es así. Yo estoy pidiendo, como viene la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos, que esté en manos de un juez”.
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Asimismo, consideró que este tipo de acciones legales suelen utilizarse como mecanismos de presión para que las personas abandonen sus reclamos. “Son prácticas que desafortunadamente se llevan en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”.
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Respecto a la vinculación a proceso que enfrenta, Tovar enfatizó que esta situación no representa una declaración de culpabilidad y destacó que recientemente obtuvo una resolución favorable en la vía federal.
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“Finalmente ahorita, de hecho, un juez federal me concedió la suspensión definitiva ante un amparo federal que yo promoví con mis abogados”.
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El productor también reveló que analiza emprender nuevas acciones legales contra algunos medios de comunicación que, según afirma, difundieron información errónea sobre su situación jurídica. “Estamos considerando efectivamente qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que pues es irreparable”.
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En medio de la batalla legal, Andrés Tovar destacó el apoyo que ha recibido de su esposa, Maite Perroni, quien lo ha acompañado durante todo el proceso. “Mira, mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo”.
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