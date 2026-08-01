Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este domingo 2 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central las zonas que no tendrán energía están colonia Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, EstaciónTerrena Lempira, Zambrano, 1er Batallón de Artillería de Campaña, Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.