  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 10:41 -
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
1 de 8

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este domingo 2 de agosto del presente año.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
2 de 8

Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, según indica el comunicado.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
3 de 8

La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
4 de 8

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
5 de 8

Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
6 de 8

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
7 de 8

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 2 de agosto
8 de 8

En el Distrito Central las zonas que no tendrán energía están colonia Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, EstaciónTerrena Lempira, Zambrano, 1er Batallón de Artillería de Campaña, Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cargar más fotos