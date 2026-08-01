Sid Wilson habría sido despedido de Slipknot; la banda guarda silencio

Una nueva controversia rodea a Slipknot. Diversos reportes señalan que Sid Wilson, uno de los integrantes originales de la emblemática agrupación de heavy metal, habría quedado fuera del grupo después de formar parte de su historia desde 1999.
La información fue dada a conocer por "TMZ", medio que aseguró haber obtenido datos de una fuente cercana a la situación. Según esa versión, Sidney George Wilson recibió este viernes 31 de julio la notificación de que ya no continuaría como miembro de la banda.
Hasta el momento, ni Slipknot ni el propio músico han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la información. Tampoco se han revelado las razones que habrían motivado la presunta salida del artista.
Conocido entre los seguidores como "#0", Wilson ha sido una pieza fundamental en la identidad sonora y visual de Slipknot desde finales de la década de los noventa. Su trabajo como DJ y teclista ha contribuido a crear las atmósferas oscuras y los efectos electrónicos que distinguen a la agrupación.
Además de su aporte musical, el artista también es reconocido por su llamativa presencia sobre el escenario, donde suele utilizar una característica máscara de gas que se convirtió en uno de los elementos más recordados por los fanáticos de la banda.
La posible salida de Wilson representaría un nuevo cambio en la alineación de Slipknot, una agrupación que a lo largo de su trayectoria ha enfrentado múltiples transformaciones. En años anteriores dejaron la banda Craig Jones y Chris Fehn, mientras que Joey Jordison y Paul Gray fallecieron, marcando algunos de los momentos más difíciles para el grupo.
Paralelamente a su carrera con Slipknot, Sid Wilson ha desarrollado diversos proyectos musicales. Bajo su propio nombre ha explorado su faceta como vocalista y, como DJ Starscream, ha ofrecido presentaciones inspiradas en el personaje de la franquicia "Transformers", ampliando su presencia dentro de la escena electrónica.
En el plano personal, el músico también acaparó titulares en los últimos meses por su relación con Kelly Osbourne, hija del fallecido Ozzy Osbourne. Ambos anunciaron su compromiso el 5 de julio de 2025 durante un concierto de "Black Sabbath", aunque la pareja canceló posteriormente sus planes de matrimonio en marzo de este año.
La falta de una postura oficial ha provocado numerosas reacciones entre los seguidores de Slipknot, quienes permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que confirme o descarte la información difundida por medios especializados.
En caso de concretarse, la salida de Sid Wilson supondría el adiós de otro de los rostros históricos de Slipknot y abriría una nueva etapa para una de las bandas más influyentes del heavy metal contemporáneo, cuya alineación ha cambiado de manera constante a lo largo de su carrera.