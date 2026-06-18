Ivana Knöll, la novia del Mundial, vuelve con atrevido look: su nueva faceta

El Mundial United 2026 ya tiene a su Novia y es la hermosa croata Ivana Knöll, quien derrochó sensualidad con un atrevido look en el debut de Croacia en la Copa del Mundo. ¿A qué se dedica ahora?
La reconocida modelo e influencer croata ha vuelto a paralizar el entorno de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Ivana Knöll dio inicio oficial al Mundial 2026 con un impactante atuendo antes del esperado choque entre las selecciones de Croacia e Inglaterra
La glamurosa estrella croata acaparó de forma inmediata todas las miradas de los espectadores en el debut de Croacia en el Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Ivana Knöll ha sido nombrada desde ya como la 'Novia del Mundial 2026' luego de su aparición en la Copa del Mundo pasada.
Ivana Knöll es recordada por el público global tras haber sido bautizada como la 'Novia del Mundial' en Qatar 2022. Así lucía la croata hace cuatro años.
La modelo croata ha sido aclamada internacionalmente por la prensa rosa y los fanáticos como la aficionada más atractiva de las citas mundialistas.
Knöll reafirmó su estatus de celebridad e ícono de la moda futbolística en territorio norteamericano al posar para una sesión fotográfica de alto impacto visual en el AT&T Stadium.
La creadora de contenido no dejó nada a la imaginación al lucir un entallado top de diseño escotado y transparencias que resaltaba su silueta, manteniendo la fidelidad a sus raíces mediante los tradicionales motivos croatas de cuadros rojos y blancos de la camiseta de su escuadra nacional.
La enorme repercusión de su aparición se reflejó instantáneamente en las plataformas digitales, particularmente en su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo, conocida popularmente en los círculos de la moda como "Knoll Doll", aglutina una masiva comunidad que supera los 2.9 millones de seguidores globales.
Sus publicaciones previas al pitazo inicial del torneo generaron millones de interacciones, consolidándola como una de las figuras mediáticas no deportivas más influyentes de la actual Copa del Mundo.
La modelo croata de 33 años, nacida en Alemania y criada en Zagreb, lideró la caravana de la afición de Croacia vestida con su característico diseño ajedrezado, atrayendo la atención de fanáticos y fotógrafos.
Más allá de su rol como animadora en las gradas de los estadios, Ivana Knöll ha dado un giro estratégico a su carrera profesional en este mes de junio de 2026 con una nueva faceta que viene desempeñando hace un tiempo.
Ivana Knöll, con su belleza y sensualidad, ha irrumpido con fuerza en la escena de la música electrónica como DJ.
Una vez finalizada la Copa del Mundo de 2022, la vida de Ivana dio un vuelco radical centrando su carrera en la música. Se convirtió en DJ bajo el nombre de Knolldoll y ha dado conciertos en todo el mundo combinando música techno, electrónica y house.
Días antes del ansiado debut de la selección de Croacia en la cancha, la modelo participó activamente como DJ durante un set exclusivo en el multitudinario evento oficial FIFA Fan Festival organizado en la ciudad de Los Ángeles, California.
El despliegue comercial y musical de la artista croata continuará expandiéndose a lo largo del Mundial 2026. Knoll Doll mantendrá una agenda de presentaciones.
La agenda de Ivana Knöll siguió el miércoles 17 de junio en el CTRL Room de Dallas, Texas, para luego trasladarse el domingo 21 de junio al emblemático centro de entretenimiento E11EVEN en Miami, Florida.
Posteriormente, la gira de Knöll continuará el 23 de junio en las terrazas del LAVELLE en Toronto, Canadá, concluyendo este tramo de eventos el próximo 27 de junio de 2026 en el club Barstool de Sansom St, en Filadelfia, Pensilvania.
Algunos de los principales escenarios que la han visto brillas han sido el festival Ultra Europe o la Formula 1, donde es muy activa, entre otros lugares.
No obstante, este camino no comenzó de la forma más común. Su debut en el mundo de la música llego de la mano del exfutbolista alemán, Lukas Podolski.
Podolski la invito a participar en el festival Glucksgefunhle en el circuito de carreras de Hockenheim, Alemania. Y, desde entonces, Ivana Knöll no se ha bajado de los escenarios.
En su cuenta de Instagram, con cerca de 3 millones de seguidores, Ivana Knöll suele compartir videos de su faceta como DJ de música electrónica y también en el modelaje.