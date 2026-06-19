Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Este será el tercer hijo de la actriz y de su esposo, Adam Shulman. La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Con la Baby I'm Yours, de Barbara Lewis, de fondo, Hathaway baja los brazos para mostrar su creciente barriga de embarazada. Luego sonríe y sale corriendo del cuadro.

La actriz, de 43 años, reveló este viernes que está embarazada . En el video, se le observa con un vestido blanco vaporoso mientras entra en escena con los brazos apoyados sobre el vientre.

“x Bebé, soy tuya x” , escribió Anne Hathaway en el pie de foto del video que compartió en redes sociales, donde mostraba su embarazo.

Hathaway compartió la noticia poco después de ser fotografiada luciendo su embarazo durante unas vacaciones.

El anuncio llega en medio de una intensa agenda profesional para la actriz. Próximamente protagonizará La Odisea, de Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio, y Verity, adaptación de la novela de Colleen Hoover dirigida por Michael Showalter, que llegará a los cines el 2 de octubre.

Este año, Hathaway también participó en Mother Mary y retomó su papel en la secuela de El diablo viste de Prada, titulada El diablo viste de Prada 2, junto con parte del elenco original, integrado por Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt.

En una entrevista de portada para Elle, publicada el mes pasado, Hathaway habló sobre su vida familiar con Shulman y aseguró que atraviesan una etapa especialmente feliz.

“Bueno, siempre nos encantará pasar tiempo con ellos, pero sus sentimientos hacia nosotros podrían cambiar”, bromeó. "Así que, por el momento, estamos todos juntos en esto. Adam y yo lo estamos disfrutando al máximo. Estoy pasando un tiempo maravilloso con mi familia, viviendo en la ciudad de mis sueños, y el trabajo parece ir de maravilla. Así que, aunque suene un poco presuntuoso, me lo estoy genial pasando mientras todos los demás se desmorona", afirmó Hathaway.

La actriz también reflexionó sobre su experiencia de trabajar con Christopher Nolan por tercera vez en La Odisea.

"Te impresiona aún más, por lo excepcional que es. Tener esa experiencia una sola vez es algo muy raro. Dos veces, ¡qué regalo! Tres veces, no tengo palabras para describirlo", expresó Hathaway.

La ganadora del Óscar mantiene además varios proyectos en desarrollo, entre ellos el thriller de ciencia ficción The End of Oak Street, junto a Ewan McGregor; la adaptación del bestseller Yesteryear y The Princess Diaries 3.