Victoria Kühne dice que sigue siendo amiga de Verónica Castro pese a ruptura con Cristian

Victoria Kühne aseguró que se encuentra en una etapa plena, a dos meses de su breve romance con Cristian Castro.
Durante la presentación de Nuevo Talento Nuevo León, la cantante y empresaria destacó que está enfocada en su carrera, en el lanzamiento de su primer álbum como solista en texano y en proyectos como Victoria Records, Victoria Films y el Festival Santa Lucía.
La intérprete regiomontana dijo sentirse agradecida por el momento que vive y señaló que, como compositora, canaliza sus experiencias de manera positiva.
Aunque su relación con Castro aumentó el interés público en su vida, afirmó que nunca ha buscado fama a partir del escándalo y que siempre ha procurado mantener una trayectoria profesional y personal impecable.
@tiktokeandoplus Victoria Kühne nos confiesa que la canción "El Macho" no esta dedicada a Cristian Castro. La Presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía nos asegura tener una gran amistad con Verónica Castro. Victoria comenta que su relación con Cristian no fue un truco publicitario pues ha tenido relaciones que pudieron haber sido mas mediáticas. También nos invita a la convocatoria para la búsqueda de nuevos talentos y tener la posibilidad de grabar en Victoria Records y presentarse en el Festival Internacional de Santa Lucía. #victoriakuhne #cristiancastro #veronicacastro #festivalinternacionalsantalucia ♬ sonido original - TikTokeandoMx
Kühne también aclaró que su vínculo con Verónica Castro permanece intacto pese al fin de la relación con Cristian.
Aseguró que la actriz seguirá siendo parte de su familia, que mantienen contacto constante y que la quiere profundamente.
"Verónica y yo nos queremos muchísimo. Ella dio las declaraciones que ella quería dar, lo que yo le voy a agradecer siempre", expresó.
"Verónica es una gran amiga de la familia. Lleva en mi vida desde siempre", afirmó.
@ventaneandouno #EXCLUSIVA 💥 La cantante y productora Victoria Kühne agradece públicamente a Verónica Castro por haberla defendido tras su fugaz romance con Cristian Castro. Además, la cantante reveló que está de estreno con su nuevo material discográfico 💿✨. #Ventaneando por #AztecaUno ♬ sonido original - ventaneandouno
La cantante añadió que valora mucho su privacidad y que, incluso en relaciones anteriores que pudieron ser mediáticas, prefirió mantenerlas fuera del ojo público.
La intérprete también aseguró que no tiene intención de hablar a profundidad de lo ocurrido y que actualmente está concentrada en sus proyectos profesionales en Nuevo León.
"Si alguien quiere juzgar algo de mí o mis decisiones, por favor vean mi historial, que es impecable, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Siempre he sido muy privada", señaló.