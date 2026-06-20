Victoria Kühne dice que sigue siendo amiga de Verónica Castro pese a ruptura con Cristian

Ciudad de México.

Victoria Kühne aseguró que se encuentra en una etapa plena, a dos meses de su breve romance con Cristian Castro.

Durante la presentación de Nuevo Talento Nuevo León, la cantante y empresaria destacó que está enfocada en su carrera, en el lanzamiento de su primer álbum como solista en texano y en proyectos como Victoria Records, Victoria Films y el Festival Santa Lucía.

La intérprete regiomontana dijo sentirse agradecida por el momento que vive y señaló que, como compositora, canaliza sus experiencias de manera positiva.

Aunque su relación con Castro aumentó el interés público en su vida, afirmó que nunca ha buscado fama a partir del escándalo y que siempre ha procurado mantener una trayectoria profesional y personal impecable.