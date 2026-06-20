¿Amigas de nuevo? Taylor Swift invita a Blake Lively a su boda

Según informes, Taylor Swift y Blake Lively están retomando su amistad, y todo comenzó con un gesto de buena voluntad por parte de Swift hacia Lively: invitarla a su próxima boda con Travis Kelce.
Las "examigas" "han hablado por teléfono", según una fuente que publicó el sábado el Daily Mail.
"Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida", añadió la fuente.
Según otra fuente: "Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Blake está volviendo poco a poco a la amistad ahora que Taylor está cambiando de opinión".
La actriz de "Un pequeño favor", de 38 años, ya tiene su vestido elegido y probablemente asistirá, ya que una tercera fuente afirmó que Lively no "quiere que se la vea como si no fuera a la boda" porque "su imagen es muy importante para ella".
Rencillas
En mayo, se informó que Swift, de 36 años, había decidido inicialmente no invitar a Lively a la ceremonia tras el distanciamiento entre ellas a raíz de la disputa legal de la actriz por la película "It Ends With Us".
Sin embargo, una fuente cercana nos comentó en ese momento que existía una probabilidad mucho mayor de que Lively fuera invitada ahora que su caso de acoso sexual contra Justin Baldoni había concluido.
Su amistad llegó a un punto crítico después de que Lively involucrara a Swift en su desagradable disputa con Baldoni. La actriz la llamó una de sus "dragonas" y buscó su apoyo para realizar cambios en el guion a medida que aumentaban las tensiones durante la producción de la película.
Mensajes privados revelaron la magnitud de la ruptura entre Lively y Swift, y documentos judiciales desclasificados mostraron que la estrella de "Gossip Girl" intentó reconciliarse con la cantante.
Las revelaciones surgidas de los documentos judiciales también fueron suficientes para que, según se informa, otra de las amigas íntimas de Swift, la esposa de Miles Teller, Keleigh Teller, se distanciara de ella.
Según una fuente, Keleigh decidió poner en pausa su relación con Swift tras enterarse del comentario de Lively sobre los "dragones".
"Keleigh no quería formar parte de esto", declaró una fuente al Daily Mail en aquel momento, añadiendo que "no podía creer que se estuvieran hablando así".
Además de Lively, entre los demás invitados que se espera que asistan a la tan esperada boda, que tendrá lugar el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, se encuentran Zoë Kravitz, Ed Sheeran y su esposa Cherry Seahorn, Suki Waterhouse, Benson Boone, las hermanas Haim y muchos más.