¿Amigas de nuevo? Taylor Swift invita a Blake Lively a su boda

Estados Unidos.

Según informes, Taylor Swift y Blake Lively están retomando su amistad, y todo comenzó con un gesto de buena voluntad por parte de Swift hacia Lively: invitarla a su próxima boda con Travis Kelce.

Las "examigas" "han hablado por teléfono", según una fuente que publicó el sábado el Daily Mail.

"Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida", añadió la fuente.

Según otra fuente: "Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Blake está volviendo poco a poco a la amistad ahora que Taylor está cambiando de opinión".

La actriz de "Un pequeño favor", de 38 años, ya tiene su vestido elegido y probablemente asistirá, ya que una tercera fuente afirmó que Lively no "quiere que se la vea como si no fuera a la boda" porque "su imagen es muy importante para ella".