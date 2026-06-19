Anahí rompe el silencio y responde a los señalamientos de Javier Ceriani

Anahí respondió a los señalamientos difundidos en redes sociales por el comunicador argentino Javier Ceriani, quien la vinculó con versiones sobre su vida personal y su matrimonio. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la actriz y cantante rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene nada que ocultar.
¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Anahí?
Javier Ceriani volvió a generar polémica en redes sociales tras referirse a la vida personal de la exintegrante de RBD. Durante una transmisión en su canal de YouTube, realizó una serie de afirmaciones sobre la familia del artista.
Según Ceriani, el padre de Anahí, Enrique Manuel Puente, habría enfrentado problemas relacionados con las apuestas y presuntas deudas económicas. El comunicador aseguró que la cantante y otros integrantes de su familia habrían intervenido para apoyarlo.
Asimismo, sostuvo que, durante esa etapa, Anahí buscó distintas alternativas para obtener recursos económicos. Posteriormente, vinculó esas circunstancias con su relación con Manuel Velasco, actual esposo de la cantante y exgobernador de Chiapas.
Las declaraciones fueron emitidas por Ceriani en su programa; Sin embargo, en el contenido citado no se presentarán pruebas que respalden dichas afirmaciones.
¿Cómo respondió Anahí?
Ante la controversia, Anahí utilizó la sección de comentarios de Instagram para responder de manera directa al comunicador, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.
Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, la cantante afirmó que su historia profesional y personal ha estado marcada por el trabajo constante y el apoyo del público.
“Yo sé perfectamente quién soy y con eso me basta”, expresó Anahí, al tiempo que señaló que este tipo de comentarios pueden causar daño a las personas involucradas y a sus familias.
La artista también destacó la importancia de la responsabilidad al comunicar información, especialmente cuando puede afectar a terceros. En su mensaje, reiteró que mantiene la tranquilidad respecto a su versión de los hechos y agradeció el respaldo de quienes han seguido su carrera.
Por su parte, Javier Ceriani publicó posteriormente un mensaje en sus redes sociales en referencia a la respuesta de la cantante:
“Luego de los dichos en mi programa, ahora Anahí me responde. Anahí no se quedó de brazos cruzados y reaccionó con todo a lo que revelamos aquí en exclusiva. Esto demuestra que en este negocio nadie se calla y que el termómetro del espectáculo está que arde. ¡No se pierdan el programa de hoy!”.