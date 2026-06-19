Anahí rompe el silencio y responde a los señalamientos de Javier Ceriani

Anahí respondió a los señalamientos difundidos en redes sociales por el comunicador argentino Javier Ceriani, quien la vinculó con versiones sobre su vida personal y su matrimonio. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la actriz y cantante rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene nada que ocultar.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Anahí?

Javier Ceriani volvió a generar polémica en redes sociales tras referirse a la vida personal de la exintegrante de RBD. Durante una transmisión en su canal de YouTube, realizó una serie de afirmaciones sobre la familia del artista. Según Ceriani, el padre de Anahí, Enrique Manuel Puente, habría enfrentado problemas relacionados con las apuestas y presuntas deudas económicas. El comunicador aseguró que la cantante y otros integrantes de su familia habrían intervenido para apoyarlo. Asimismo, sostuvo que, durante esa etapa, Anahí buscó distintas alternativas para obtener recursos económicos. Posteriormente, vinculó esas circunstancias con su relación con Manuel Velasco, actual esposo de la cantante y exgobernador de Chiapas. Las declaraciones fueron emitidas por Ceriani en su programa; Sin embargo, en el contenido citado no se presentarán pruebas que respalden dichas afirmaciones.

¿Cómo respondió Anahí?