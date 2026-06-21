America Ferrera suma un nuevo proyecto como productora en Hollywood

La actriz de Barbie (2023), América Ferrera , desarrolla un nuevo proyecto junto a Warner Bros.: la adaptación cinematográfica de My What If Year , de la autora cubano-estadounidense Alisha Fernández Miranda . El guion estará a cargo de Heidi Schreck, nominada al Tony por What the Constitution Means to Me (2019).

El libro narra la historia de una mujer que, al borde de los 40 años y en plena pandemia, decide dejar atrás una carrera agotadora para perseguir sueños postergados, desde experiencias en Broadway y el West End londinense hasta el mundo del fitness digital.

Ferrera y Fernández Miranda ya habían colaborado en Poderistas, organización dedicada al empoderamiento de la comunidad latina. Ahora, la actriz se suma como productora de la cinta, aunque algunos informes sugieren que podría también dirigir o actuar, sin confirmación oficial.

América Ferrera ganó reconocimiento mundial con la serie Ugly Betty (2006-2010), que le valió un Globo de Oro, un Emmy y un SAG Award.

Ha participado en títulos como Real Women Have Curves (2002), The Sisterhood of the Travelling Pants (2005–2008) y la saga animada Cómo entrenar a tu dragón (2010–2019).

Ha sido productora ejecutiva de la serie Gentefied (2020–2022) en Netflix , que adoptó la identidad latina en Los Ángeles, y también de Superstore (2015–2021), donde además fue protagonista.

Este nuevo proyecto refuerza el perfil de Ferrera como una de las voces más influyentes en Hollywood, capaz de combinar su talento actoral con una visión estratégica en la producción.

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