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El Quantum, cantante de raíces hondureñas lanza “Pequeña Queen”

Con el lanzamiento de “Pequeña Queen”, el artista de raíces hondureñas suma una nueva producción a su carrera musical

El Quantum, cantante de raíces hondureñas lanza “Pequeña Queen”

El artista estadounidense de raíces hondureñas El Quantum.
San Pedro Sula, Honduras.

El artista estadounidense de raíces hondureñas El Quantum presentó oficialmente su nuevo sencillo titulado "Pequeña Queen", una producción que combina elementos del reggaetón con sonidos característicos del regional mexicano.

Nacido en Los Ángeles, California, el cantante continúa desarrollando su carrera musical con una propuesta que busca reflejar la diversidad cultural que ha marcado su trayectoria personal y artística. A través de este lanzamiento, también apuesta por proyectar sus raíces hondureñas en el ámbito internacional.

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"Pequeña Queen" se suma a una tendencia que ha ganado protagonismo en la industria musical latina durante los últimos años: la fusión entre géneros urbanos y regionales. La canción incorpora ritmos modernos y elementos tradicionales, dando como resultado una propuesta dirigida a diferentes públicos dentro del mercado hispano.

Según se informó, el sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 19 de junio de 2026.

Con esta nueva producción, El Quantum busca consolidar su presencia en la escena musical latina y continuar conectando con audiencias de distintas generaciones y nacionalidades a través de un sonido que mezcla influencias contemporáneas y regionales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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