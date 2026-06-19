Toyotaro convierte en canon al Goku anciano de Toriyama

¡Momento histórico para los seguidores de Dragon Ball ! A poco más de dos años del fallecimiento de Akira Toriyama y casi cuatro décadas después de que el reconocido mangaka sorprendiera con una inusual ilustración de un Goku anciano, Toyotaro ha rendido homenaje a su maestro al convertir en canon la versión más longeva del icónico saiyajin. Como era de esperarse, la ilustración ha generado una gran reacción entre la comunidad de seguidores de la franquicia, donde muchos ya la consideran uno de los tributos más emotivos dedicados al creador de Dragon Ball.

El origen del “Goku viejo”

La expresión “Goku viejo” suele asociarse a dos conceptos dentro de la franquicia: una representación oficial de un Goku anciano o la figura de su abuelo y mentor, Son Gohan.

El abuelo Son Gohan

El primer referente de esta idea es Son Gohan, el maestro de artes marciales que encontró a Goku cuando era un bebé y lo crió en las montañas. Gohan entrenó al joven saiyajin hasta su muerte, ocurrido cuando Goku se transformó accidentalmente en un Gran Mono.

La versión canónica de Goku anciano

La continuidad moderna de Dragon Ball ha ofrecido una visión oficial de cómo podría lucir Goku en la vejez. Toyotaro ilustró una versión envejecida del personaje, con cabello plateado y apariencia de abuelo, inspirada directamente en un boceto realizado por Akira Toriyama en 1989. La imagen forma parte de la ilustración mensual número 100 de Toyotaro y toma como referencia un dibujo creado por Toriyama cuando la serie original todavía estaba en publicación y aún era incierto cuánto tiempo continuaría la historia. En aquella época, el creador de Dragon Ball bromeó con la posibilidad de que Goku terminara pareciéndose a esa versión anciana. Treinta y siete años después, la franquicia continúa vigente y mantiene una amplia base de seguidores en todo el mundo. La nueva ilustración también ha llamado atención por sus detalles visuales, ya que este veterano Goku recuerda tanto al Maestro Roshi como al abuelo Son Gohan, dos de las figuras más importantes en la formación del protagonista.

El comentario de Toyotaro