“Toy Story 5″ genera nuevo récord con 71 millones de dólares en su estreno

El estreno de Toy Story 5 logró una recaudación de 71 millones de dólares en su primer día en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los debuts más destacados para una película animada.

El evento, que tuvo lugar el 19 de junio de 2026, afecta directamente a la industria cinematográfica internacional y a las estrategias comerciales de los principales estudios de Hollywood.

El desempeño inicial de la película resulta relevante porque representa una recuperación importante en la asistencia a los cines y establece nuevos parámetros para futuros lanzamientos de animación, según datos publicados por The Numbers y reportados por Deadline.

Según información confirmada por Deadline, la cifra de 71 millones incluye ventas de boletos del jueves por la noche y viernes, en un total de 4.425 salas en Norteamérica.

Esto sitúa a Toy Story 5 muy cerca del récord histórico alcanzado por ‘Los Increíbles 2’, que en 2018 sumó 71,2 millones en su primer día. De acuerdo con Variety y The Numbers, la película podría terminar el fin de semana con una recaudación de entre 160 y 170 millones de dólares, lo que la convertiría en el segundo mejor estreno para un filme animado en la historia de Estados Unidos, solo superado por la mencionada secuela de Pixar.

El contexto del estreno es relevante: la industria cinematográfica ha experimentado una recuperación paulatina tras la crisis sanitaria global, fenómeno reflejado en los datos de asistencia y recaudación.

El éxito de la saga Toy Story refuerza el liderazgo de Disney y Pixar en el segmento de animación y confirma su capacidad de convocatoria en mercados clave, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo y análisis de Variety.

Toy Story 5 alcanzó una recaudación de 71 millones de dólares en su primer día de estreno en Estados Unidos, cifra confirmada por The Numbers y citada por Deadline.

Este resultado incluye los ingresos de las funciones de preestreno del jueves, que sumaron 17,5 millones, posicionando a la película como el mayor lanzamiento de la franquicia y el mejor estreno animado del año.

Las proyecciones oficiales, recogidas por Variety, sitúan la recaudación del primer fin de semana entre 160 y 170 millones de dólares.

Estas estimaciones superan el debut de ‘Toy Story 4’, que en 2019 recaudó 120,9 millones, y se acercan a los 182,6 millones de ‘Los Increíbles 2’, el récord vigente para una película animada en Estados Unidos.

Según Hollywood Outbreak, el desempeño de Toy Story 5 también supera a otros títulos recientes del género como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y ‘Inside Out 2’.

El estreno de Toy Story 5 no solo fue relevante en Estados Unidos, sino que también generó un impacto considerable en mercados internacionales.

De acuerdo con The Washington Times, la película debutó en 41 territorios fuera de Estados Unidos, acumulando 43,5 millones de dólares en los primeros días y posicionándose en el primer lugar en todos los mercados donde se estrenó.

En México, la película alcanzó 6,7 millones de dólares, logrando una cuota de mercado del 86%, el segundo mayor debut del año en ese país.

Francia y España registraron 2,1 millones y 1,7 millones respectivamente, mientras que en el Medio Oriente Toy Story 5 estableció nuevos récords de apertura para producciones de Pixar, según cifras recopiladas por Box Office Mojo.

El análisis demográfico del estreno, elaborado por Screen Engine y PostTrak, revela que la audiencia de Toy Story 5 fue diversa y mostró cambios respecto a entregas anteriores.

El porcentaje de espectadores latinos e hispanos aumentó al 30% frente al 23% registrado en ‘Toy Story 4’. Los caucásicos representaron el 36%, y los públicos afroamericanos y asiático-americanos alcanzaron el 13% cada uno, de acuerdo con cifras de Deadline.

Por rango etario y género, las mujeres mayores de 25 años encabezaron la asistencia con el 30%, seguidas de mujeres menores de 25 años (27%), hombres mayores de 25 (25%) y hombres menores de 25 (20%).

Destaca que el 72% de los adultos acompañantes eran madres, frente al 28% de padres, superando el 58% de madres registrado en la cuarta entrega.

El cine AMC Disney Springs 24, en Orlando, Florida, fue la sala con mayor recaudación individual, superando los 235.000 dólares en el primer día, según datos de Deadline.

La campaña publicitaria de Toy Story 5 fue relevante, aunque su presupuesto de 8,8 millones de dólares resultó inferior a los casi 29 millones invertidos por Disney en el lanzamiento de ‘Star Wars: The Mandalorian y Grogu’.

Según iSpot, citada por Deadline, la campaña de la película generó 814 millones de impresiones con anuncios en eventos deportivos como la NBA y la NHL, así como en programas de televisión de gran audiencia.

El 18% de los espectadores señaló que las redes sociales fueron la principal vía de información sobre el estreno, mientras que el 13% identificó al tráiler en cines como factor decisivo, según datos de Screen Engine.

El valor mediático adicional de la campaña se estimó en 3 millones de dólares, considerando promociones cruzadas con otras cadenas y marcas asociadas.

El desempeño de Toy Story 5 marca un nuevo récord para la franquicia y para el cine animado en 2026. Según Box Office Mojo, el acumulado de la saga, incluyendo todas sus entregas, se aproxima a los 237,6 millones de dólares.

Analistas citados por Deadline destacan que la película se posiciona como el estreno animado más exitoso del año, superando a otros lanzamientos recientes y consolidando a Disney y Pixar en el liderazgo del mercado.

La tendencia de crecimiento en la asistencia a cines tras la pandemia, la diversificación del público y la fortaleza de los formatos premium (PLF e IMAX) refuerzan la importancia de los estrenos masivos y el papel de las franquicias en la recuperación del sector, según análisis de Variety y Deadline.