Ángela Aguilar celebra a Pepe Aguilar en el Día del Padre, pero a Nodal no

Ángela Aguilar no dejó pasar desapercibida la celebración por el Día del Padre este domingo 21 de junio y públicamente honró a su famoso papá, Pepe Aguilar.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante honró a su papá, primero, con una recopilación de varias fotografías en las que aparecen juntos a lo largo de sus vidas.

Aunque no escribió ningún texto para acompañar el clip, sí lo musicalizó con parte de la versión que él lanzó de la canción ‘Contigo aprendí’.

Ella, además, subió una postal en la que únicamente sale el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ y encima escribió: “Ícono viviente”.

Para finalizar ‘reposteó’ un video, creado por la cuenta de su club de fans ‘Angelitas VIP’s’, donde la muestran en instantes significativos al lado del hombre que le dio la vida.

En dicho contenido se puede escuchar a una mujer realizando afirmaciones como: “Yo crecí en las piernas de mi papá”; “Yo crecí abrazada, y amada, y apapachadísima, y escuchada, y besuqueada”.

Aunque sí se hizo presente para festejar a Pepe Aguilar, Ángela no felicitó a Christian Nodal en sus redes sociales.

El sonorense comparte a su hija Inti con su expareja, Cazzu. Ambos debutaron en la paternidad en septiembre de 2023, sólo unos meses antes de que su romance concluyera.

Luego de que la argentina anunciara que estaba embarazada, la denominada ‘Princesa del regional mexicano’ manifestó su emoción.

“Estaba viendo mi TikTok, y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza, y yo: “¡Voy a ser tía!”, comentó ante la prensa.